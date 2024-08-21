〈台股盤後〉電子權值股熄火 季線屢攻未破湧賣壓 收跌191點

台股今 (21) 日開低走低，電子權值股、機器人以及營建族群紛紛走弱，盤中一度跌逾 200 點，最低跌至 22165.82，最後一盤爆出逾 200 億元大單，將指數小幅拉升，終場跌 191.21 點或 0.85%，以 22237.89 點作收，不但未能攻上季線，連五日線都失守，成交量較昨 (20) 日量縮至 3373.93 億元。