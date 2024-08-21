〈台股盤後〉電子權值股熄火 季線屢攻未破湧賣壓 收跌191點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-21 14:06
台股今 (21) 日開低走低，電子權值股、機器人以及營建族群紛紛走弱，盤中一度跌逾 200 點，最低跌至 22165.82，最後一盤爆出逾 200 億元大單，將指數小幅拉升，終場跌 191.21 點或 0.85%，以 22237.89 點作收，不但未能攻上季線，連五日線都失守，成交量較昨 (20) 日量縮至 3373.93 億元。
權值股今天幾乎全黑，台積電 (2330-TW) 跌 15 元，跌幅 1.54%，聯發科 (2454-TW) 跌 2.4%，鴻海 (2317-TW) 跌 1.61%，廣達 (2382-TW) 雖一度翻紅，終場仍跌 0.7%。日月光 (3711-TW) 跌 1.61%，台達電 (2308-TW) 也跌 0.62%，聯電 (2303-TW) 則收平盤。
台北國際自動化大展今天登場，不過機器人相關類股大多下跌，慧友 (5484-TW) 跌幅沈重，跌逾半根停板，所羅門 (2359-TW)、新漢 (8234-TW) 跌逾 3%，圓剛 (2417-TW)、德律 (3030-TW) 跌逾 2%。僅弘憶股 (3312-TW) 與廣運 (6125-TW) 有所表現，有 1 至 2% 的漲幅。
營建族群今天也臉綠，京城 (2524-TW)、寶徠 (1805-TW) 及愛山林 (2540-TW) 跌逾半根停板，隆大 (5519-TW)、興富發 (2542-TW)、聯上發 (2537-TW) 跌逾 3%，宏璟 (2527-TW)、華友聯 (1436-TW)、三發地產 (9946-TW)、潤隆 (1808-TW) 及名軒 (1442-TW) 皆有超過 2% 的跌幅。
金融族群方面，昨天殺出搶親的中信金 (2891-TW) 收跌 3.71%，不過新光金 (2888-TW) 因中信金傳出將在公開市場收購的消息，持續激勵今天大漲 6.31% 作收，並爆出 98.6 萬張的天量。
綠能相關類股今天為盤面亮點，天方能源 (3073-TW)、錸德 (2349-TW) 雙雙亮燈漲停，錸寶 (8104-TW) 也漲逾半根停板。
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