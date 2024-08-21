〈台股開盤〉開低下殺近200點 半導體、金融疲軟 量縮退守5日線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-21 09:50
美股四大指數周二全盤皆墨，台股今 (21) 日開低後下殺，最低探至 22,231 點，下挫 198 點，一度跌破五日線，電子權值股也幾乎全黑，儘管隨後跌幅收斂至百點之內，但全日成交值預估約 3050 億元，較昨日明顯收斂。
從類股族群來看，早盤營建、半導體、居家生活股跌幅均在 1% 以上，昨天殺出搶親的中信金，跌幅超過 4%，拖累金融股跌幅約 0.5%；綠能環保、化學股漲幅則在 1% 以上，電機、電線電纜、數位雲端、玻璃股則透出紅光，漲幅均在 0.5% 以上。
權值股普遍走跌，昨天德國廠動土的台積電 (2330-TW)(TSM-US)，今天股價下挫超過 1%，失守五日線，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 跌幅也達 1%，廣達 (2382-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 也都在盤下游走。
另外，金控股走勢也疲軟，除了中信金 (2891-TW) 大跌超過 4%，兆豐金 (2886-TW)、玉山金 (2884-TW)、元大金 (2885-TW) 等跌幅也約 1%，僅新光金 (2888-TW) 因中信金搶親消息利多激勵，大漲超過半根。
盤面今日聚焦能源股，指標股雲豹能源 (6869-TW) 漲幅超過 4%，天方能源 (3073-TW)、錸德 (2349-TW) 雙雙亮燈漲停，其他如森崴能源 (6806-TW)、錸寶 (8104-TW) 等概念股也有 3% 以上的漲幅，族群表現突出。
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