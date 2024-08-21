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台股

〈台股開盤〉開低下殺近200點 半導體、金融疲軟 量縮退守5日線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-21 09:50

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〈台股開盤〉電子權值休兵 開低下殺近200點失守五日線。(鉅亨網資料照)

美股四大指數周二全盤皆墨，台股今 (21) 日開低後下殺，最低探至 22,231 點，下挫 198 點，一度跌破五日線，電子權值股也幾乎全黑，儘管隨後跌幅收斂至百點之內，但全日成交值預估約 3050 億元，較昨日明顯收斂。

從類股族群來看，早盤營建、半導體、居家生活股跌幅均在 1% 以上，昨天殺出搶親的中信金，跌幅超過 4%，拖累金融股跌幅約 0.5%；綠能環保、化學股漲幅則在 1% 以上，電機、電線電纜、數位雲端、玻璃股則透出紅光，漲幅均在 0.5% 以上。


權值股普遍走跌，昨天德國廠動土的台積電 (2330-TW)(TSM-US)，今天股價下挫超過 1%，失守五日線，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 跌幅也達 1%，廣達 (2382-TW)、聯電 (2303-TW)(UMC-US)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 也都在盤下游走。

另外，金控股走勢也疲軟，除了中信金 (2891-TW) 大跌超過 4%，兆豐金 (2886-TW)、玉山金 (2884-TW)、元大金 (2885-TW) 等跌幅也約 1%，僅新光金 (2888-TW) 因中信金搶親消息利多激勵，大漲超過半根。

盤面今日聚焦能源股，指標股雲豹能源 (6869-TW) 漲幅超過 4%，天方能源 (3073-TW)、錸德 (2349-TW) 雙雙亮燈漲停，其他如森崴能源 (6806-TW)、錸寶 (8104-TW) 等概念股也有 3% 以上的漲幅，族群表現突出。

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台股電子休兵權值金融新光金

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台積電961-1.23%
中信金33.45-4.43%
鴻海185.5-0.54%
聯發科1225-2.00%
廣達284.50.18%
聯電55.9-0.18%
日月光投控152.5-1.61%
兆豐金38.7-0.77%
錸寶42.956.71%
玉山金27.2-0.37%
元大金31.750.00%
新光金12.34.24%
天方能源87.29.96%
錸德18.59.79%
雲豹能源252.53.27%
森崴能源144.52.12%
聯電 ADR8.77-1.35%
日月光投資控股9.94-1.68%
台積電172.04-1.94%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿9.11
加權指數法興(售) 槓桿5.03
台積電法興(購) 槓桿5.72
鴻海法興(購) 槓桿6.25
鴻海法興(購) 槓桿5.11
聯發科法興(購) 槓桿7.35

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#偏弱機會股

中弱短強
中信金

78.95%

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#波段回檔股

中弱短強
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78.95%

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#跌破區間

中弱短強
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78.95%

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#空頭均線下殺

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78.95%

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#帶量跌破均線糾結

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78.95%

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