〈台股開盤〉開低下殺近200點 半導體、金融疲軟 量縮退守5日線

美股四大指數周二全盤皆墨，台股今 (21) 日開低後下殺，最低探至 22,231 點，下挫 198 點，一度跌破五日線，電子權值股也幾乎全黑，儘管隨後跌幅收斂至百點之內，但全日成交值預估約 3050 億元，較昨日明顯收斂。