〈台股盤後〉新光金傳有人搶親拉尾盤 指數受制季線小漲19點作收

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-20 14:10

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台股今 (20) 日大盤受制於季線反壓，加上機器人族群及營建股的拉回，尾盤新光金出現急拉，大盤終場小漲 19.47 點作收，大盤指數 224429.1 點，市場成交值在 3508 億元，台股電子股指標台積電 (2330-TW) 以 973 元平盤作收。市場專家指出，本波段台股不僅受制於季線反壓，且面臨自低點反彈以來的 0.618 滿足點牽動，推估將進入整理。

8 月 20 日新台幣兌美元匯價中午暫收 31.913 元、升值 1.17 角，成交金額 8.68 億美元。

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台北股市今天早盤以 22464.07 點開出，最高 22545.89 點，最低 22369.25 點，大盤終場小漲 19.47 點作收，大盤指數 224429.1 點，市場成交值在 3508 億元；大盤電子類股上漲 0.09%，占大盤成交比重 64.49%，營建類股下跌 3.18%，占大盤成交 比重 3.38%，金融股指數上漲 0.19%，占大盤成交比重 5.22%。

台股集中市場今天由權值股台積電以平盤作收，鴻海 (2317-TW) 下跌 0.5 元 0.27%，聯發科 (2454-TW) 下跌 5 元或 0.4%，收盤 1250 元，此外，大立光 (3008-TW) 收盤上漲 75 元或 2.58%。

證券、期貨分析師及會計師張陳浩指出，台股前波修正 4000 點視爲 A 波的下跌，目前視爲台股跌深後的 B 波反彈，但目前遇季線的反壓而呈現量縮。