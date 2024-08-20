〈台股盤後〉新光金傳有人搶親拉尾盤 指數受制季線小漲19點作收
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-20 14:10
台股今 (20) 日大盤受制於季線反壓，加上機器人族群及營建股的拉回，尾盤新光金出現急拉，大盤終場小漲 19.47 點作收，大盤指數 224429.1 點，市場成交值在 3508 億元，台股電子股指標台積電 (2330-TW) 以 973 元平盤作收。市場專家指出，本波段台股不僅受制於季線反壓，且面臨自低點反彈以來的 0.618 滿足點牽動，推估將進入整理。
8 月 20 日新台幣兌美元匯價中午暫收 31.913 元、升值 1.17 角，成交金額 8.68 億美元。
台北股市今天早盤以 22464.07 點開出，最高 22545.89 點，最低 22369.25 點，大盤終場小漲 19.47 點作收，大盤指數 224429.1 點，市場成交值在 3508 億元；大盤電子類股上漲 0.09%，占大盤成交比重 64.49%，營建類股下跌 3.18%，占大盤成交 比重 3.38%，金融股指數上漲 0.19%，占大盤成交比重 5.22%。
台股集中市場今天由權值股台積電以平盤作收，鴻海 (2317-TW) 下跌 0.5 元 0.27%，聯發科 (2454-TW) 下跌 5 元或 0.4%，收盤 1250 元，此外，大立光 (3008-TW) 收盤上漲 75 元或 2.58%。
台塑集團台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW)、台塑化 (6505-TW) 及台化 (1326-TW) 股價收盤都以下跌作收 。
證券、期貨分析師及會計師張陳浩指出，台股前波修正 4000 點視爲 A 波的下跌，目前視爲台股跌深後的 B 波反彈，但目前遇季線的反壓而呈現量縮。
台股 ABF 概念股欣興 (3037-TW) 、而景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 收盤上漲。AI 伺服器概念股廣達 (2382-TW) 收盤上漲
今天尾盤新光金 (2888-TW) 出現大量急拉，主要議題在於與台新金 (2887-TW) 的合併焦點，由於新光金傳出下午將召開緊急董事會，市場預期可能與中信金 (2891-TW) 殺出搶親有關。
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