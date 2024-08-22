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台股

〈台股開盤〉攻季線師老兵疲 多空同步縮手 全日估量恐不到3000億

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-22 09:49

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〈台股開盤〉量能不足早盤翻黑震盪 估量恐不到3000億元。(鉅亨網資料照)

美股四大指數小幅收紅，台股今 (22) 日開盤小漲 16.7 點，在市場縮手觀望全球央行年會下，量能持續縮減，早盤翻黑狹幅震盪，連日未能攻克季線，電子權值股上攻乏力，全日成交值估量恐不到 3000 億元，盤面上則以 IC 設計族群表現相對亮眼。

電子權值股今天普遍在平盤附近震盪，台積電 (2330-TW) 今日以平盤 958 元開出、鴻海 (2317-TW) 開高走低，早盤率先翻黑、聯發科 (2454-TW) 則漲 1%，廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW) 早盤均在平盤上下震盪，日月光投控 (3711-TW) 跌逾 1%。


盤面上以 IC 設計指標較為強勢，包括矽力 *-KY(6415-TW) 漲逾半根停板、世芯 - KY(3661-TW)、創意 (3443-TW) 漲 4%，瑞昱 (2379-TW) 漲 2%，其他像是仁寶、文曄、宏碁、友達 (2409-TW) 等漲 2-3%。

央行不動產減降令影響延續，營建股持續陷入修正，興富發 (2542-TW) 重挫半根停板，京城大跌 7%、三地開發、隆大、長虹、愛山林等跌 5-6%，遠雄、欣巴巴、全坤建、三發地產、宏璟、皇翔、皇普、聯上發等跌 4% 以上。

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台股台積電聯發科IC設計

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台積電9590.10%
鴻海181.5-1.09%
友達16.62.47%
瑞昱5512.61%
創意12003.00%
世芯-KY25603.43%
矽力-KY4685.52%
日月光投控150-1.64%
聯電560.00%
台達電400.50.13%
廣達279.5-0.89%
聯發科12250.41%
興富發52.3-4.56%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿9.33
加權指數法興(售) 槓桿5.01
台積電法興(購) 槓桿5.79
鴻海法興(購) 槓桿6.48
鴻海法興(購) 槓桿5.16
創意法興(購) 槓桿8.46
日月光投控法興(購) 槓桿7.7
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