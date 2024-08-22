〈台股開盤〉攻季線師老兵疲 多空同步縮手 全日估量恐不到3000億

美股四大指數小幅收紅，台股今 (22) 日開盤小漲 16.7 點，在市場縮手觀望全球央行年會下，量能持續縮減，早盤翻黑狹幅震盪，連日未能攻克季線，電子權值股上攻乏力，全日成交值估量恐不到 3000 億元，盤面上則以 IC 設計族群表現相對亮眼。