金融存股族注意！00958B瞄準優質銀行債8/29開募

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-22 16:42

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聯準會降息在即，債券將迎來利多，永豐 15 年期以上 ESG 投資等級美元銀行債 ETF (00958B-TW) 獲得金管會核准募集，預計 8 月 29 日開募，保管銀行為兆豐銀行。00958B 發行價為 10 元，同時設有收益平準金機制，鎖定降息期間的債市利多，並聚焦「表現佳、違約率低、信評好」的銀行業所發行債券，相當適合穩健型的金融存股族。

永豐投信指出，隨著美國通膨逐漸舒緩，聯準會高利率政策即將轉向，市場預期聯準會最快在 9 月就會啟動降息。以過往經驗觀察，降息有利於銀行債券表現。

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根據 Bloomberg 資料統計，過去四次降息循環期間，各產業債券表現，其中銀行債平均報酬名列前茅，平均累積報酬為 54.72%，表現更勝市場其他熱門產業債，如電信債、公用事業債與科技債，因此即將進入降息循環的此刻，更適合布局銀行債。

00958B 永豐 ESG 銀行債 15+ 追蹤指數為 ICE 15 年期以上 ESG 投資等級美元銀行債指數，該指數主要選擇銀行所發行之美元計價債券，並透過信用評等、債券在外流通餘額等相關條件進行篩選，成份債券信評為 Aa 至 Baa，並以成熟國家、美元計價的債券資產為主。