新光人壽RBC重回法定標準 擬進軍越南設保代公司

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-21 18:52

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新光金控 (2888-TW) 子公司新光人壽今 (21) 日召開董事會，會中公布並通過今年上半年財報；受惠於國內外股票及基金操作得宜，上半年度累計合併稅後純益 149 億元，合併股東權益較前一年底提高 17% 至 1854 億元，淨值比率 5.09%；資本適足率 (RBC) 已於 2024 年 6 月回升達法定標準。同時，會中亦通過於越南設立保險代理人公司，並將向金管會保險局送件核准。

新光人壽 113 上半年簽單保費收入達 863 億元，較去年同期增加 63 億元。透過聚焦價值型商品，以外幣、分期繳及保障型為銷售主軸，持續堆疊 CSM 以利接軌 IFRS17。投資方面，上半年度隨匯率與國內外股市變化，新壽避險策略操作得當並掌握時機實現獲利對於收益有所貢獻，年化投資報酬率達 4.4%。

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新壽指出，近 2 年來受到市場環境變化劇烈影響，自 2023 年 6 月起 RBC 短暫未達法定標準後，則立即啟動財業務改善計畫，透過提升經常性收益、增加資本利得、降低避險成本、提升不動產收益及撙節費用等各項行動方案來改善財務狀況，同時透過現金增資及發行具資本性質債券等方式厚實資本。

經過一年的積極努力，今年上半年憑藉著投資操作穩健，賺取資本利得來強化財務韌性，靈活調整避險策略以減緩資本壓力，並在全公司各團隊通力合作的努力下，上半年獲利達 149 億元，一舉讓 RBC 達到法定標準。

此外，新光人壽為厚實資本結構及強化清償能力，自 2019 年起透過金控母公司持續為公司進行現金增資，從 2019 年至 2024 年上半年累計金額達 457 億元，8 月底將再完成 139 億元；而在發行具資本性質債券方面，從去年至今年上半年累計發行 185 億元，並規劃於 8 月底再發行 20 億元，透過厚實資本再提升 RBC 水準，以抵禦未來市場環境波動之影響。

為建構市場多元通路布局，延伸業務經營觸角，新壽看準越南潛在人口紅利，市場投保需求及產業成長前景，新光人壽將於越南設立保險代理人公司，初期以代理壽險商品進軍越南市場，希望發揮新壽 60 年競爭優勢，提供完善銷售及服務經驗，穩健拓展海外市場規模。

新壽表示，為積極進攻越南市場，採取「精兵制」，從業務部隊中篩選出越裔台籍業務同仁，作為第一批越南保代種子部隊，並對其進行增員計劃、專業知識和銷售能力培訓。