中信金搶親新光金將成第二起非合意併購 金管會重申三原則

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-20 18:31

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陳彥良表示，對於金融整併，主委彭金隆先前也有釋出金管會立場，首先、必須開大門走大路、合法合規；第二、維持金融市場秩序安定；第三、保障股東權益。

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陳彥良強調，這三點是金管會的基本態度，不論是台新金或中信金，案子都還沒有送進來，對此不予評論，大家可參閱中信金發布的重訊內容。

銀行局主秘侯立洋表示，目前尚未收到中信金申請投資新光金案件，回顧過往案例，富邦金控於 2022 年 11 月 11 日正式合併日盛金控，為首例非合意併購案，當時銀行局要求以公開收購方式，他們也都符合四大原則，若中信金有送進來，也會依照相關法令來審核。

金管會當時要求啟動「金金併」的金融機構必須符合四大條件門檻，包括：「資本充實」、「經營能力佳」、「具國際布局發能力」及「企業社會責任良好」，由於上述條件富邦金皆符合，因此依法給予同意函。

中信金今天召開臨時董事會，宣布將進行重大轉投資，依金控相關法規，公開收購新光金股份，本案相關價格將待主管機關核准後公布。