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鴻海擴大全球布局 斥267億元增資美墨印歐子公司

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-21 22:09

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鴻海斥267億元增資美墨印歐子公司 強化三大事業布局。(鉅亨網資料照)

鴻海 (2317-TW) 今 (21) 日晚間公告，增資美國及墨西哥、印度、德國等地子公司，增資金額合計約 267 億元，分別強化 AI 伺服器及雲端產品、iPhone、車用等產能布局。

鴻海公告，子公司 Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd. 增資 FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.，金額 2.412 億美元 (約新台幣 77 億元)；另一子公司 Cloud Network Technology USA Inc. 增資 Foxconn Assembly LLC.，金額 2.53 億美元 (約新台幣 77 億元)。


據了解，鴻海本次增資的美國及墨西哥孫公司，業務均與雲端網通產品有關，因此，業界人士推估，主要是為了強化北美 AI 伺服器布局。

另外，Foxconn Singapore Pte Ltd 增資 Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited，金額 1.44 億美元 (約新台幣 46 億元)；業界人士認為，估將用以擴大當地 iPhone 產能。

而 Foxconn Interconnect Technology GmbH 增資 FIT Voltaira Auto Kabel Gruppe GmbH，金額 1.8 億歐元 (約新台幣 64 億元)。FIT Voltaira 為鴻海旗下鴻騰精密的車用事業，先前才完成併購德國 Auto-Kabel 集團，組成戰略合作夥伴關係。

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