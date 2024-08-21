〈焦點股〉雙龍搶珠股價兩樣情 新光金飆漲半根、中信金挫4%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-21 10:34
新光金 (2888-TW) 與台新金 (2887-TW) 合併案生波，中信金 (2891-TW) 預計發動非合意併購方式公開收購，震撼金融圈，3 家金控今 (21) 日股價表現不同調，新光金持續吸引買盤湧入，一度大漲超過 7%，重回 12 元之上，創 6 年 4 個月以來新高，反觀中信金重挫逾 4%，台新金亦在盤下震盪，顯見市場對於雙龍搶珠不買單。
新光金昨天成交爆出天量逾 71 萬張，今天依舊是買盤焦點，一早跳空開高後，一度來到 12.65 元，為 2018 年 4 月下旬以來的新高，截至上午 10 點，成交量已來到 60 萬張，可望超過昨天全天的量能。
中信金今天則出現賣壓，股價下跌逾 4%，最低來到 33.3 元，失守月線、半年線；台新金股價同步走軟，盤中約下跌 0.5%。
「新新併」傳出變數，中信金決定出手搶親，對此，金管會重申對於金融整併的態度，強調必須符合三大原則，包括合法合規、維持市場秩序安定、保障股東權益，必須開大門走大路。中信金若搶親成功，將是繼富邦金併購日盛金後，金控業史上第二起非合意併購案。
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