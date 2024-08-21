不等了！特斯拉Optimus延到後年銷售 但陸人形機器工廠智元10月就要交貨

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-21 15:08

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2024 年台灣機器人與智慧自動化展今 (21) 日登場，而廠商競相展示新品與搶單之際，中國兩個人型機器人大廠已迅速步入賣貨階段，即便上月傳出產業先驅的特斯拉(TSLA-US) 人形機器人 Optimus 對外銷售時間從明年推遲到 2026 年。

《晚點 LatePost》報導，智元機器人公司上週日 (18 日) 發佈 5 款產品，可行走、抓物體、語音交互的遠征 A2，以及綁在可移動架子上的上半身人形機器人遠征 A2-W，能搬起 80 斤重物的 A2-Max，只有 1.3 公尺高的簡易人形機器人靈犀 X1，以及只有上半身、用來採集數據的靈犀 X1-W。

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智元銷售負責人姜青松表示，該公司將於 10 月開始交付，並將在今年底前交付 200 台雙足人形機器人和 100 台輪式機器人。

包括特斯拉在內的很多人形機器人公司，用宣傳影片展示機器人在汽車工廠中鎖螺絲、在餐廳工作，像人一樣融入我們的各種生產環節。智元一年前發佈第一代人形機器人遠征 A1 也設想如此通用。

但姜青松說：「特斯拉研發人形機器人，有充足的算力支持、財務支援，可以延期，但我們不行。我們必須短時間實現商業化，才能支援後續研發。」

智元還把人形機器人拆開賣。他們新發佈的 1.3 公尺人形機器人靈犀 X1 並不賣整機，而是開源硬體本體的設計圖紙、軟體框架、中間件源碼、基礎的運控演算法等，搭配銷售成套的關節電機、力控感測器、手部的夾具等，第一批售價 3.3 萬人民幣。

在銷售人形機器人本體或零組件方面，智元還面臨競爭對手—宇樹科技。後者在 2016 年成立，大部分時間在研發低價機器狗，最便宜的版本不到 1 萬人民幣。在宇樹科技創始人王興興看來，人形機器人就像是「狗站起來」。