Politico披露：美國官員稱加薩停戰協議瀕臨流產

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-21 08:18

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幾名美國官員和以色列官員透露，結束加薩地帶戰鬥的協議瀕臨流產邊緣，目前還沒有明確替代方案。

據《Politico》周二（20 日）報導，知情政府官員表示，目前的停火提議，是由美國、以色列、埃及、卡達在 7 月共同提出，是迄今為止最強的版本，因為這個方案包含了為哈瑪斯和以色列要求量身定制的條款。

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以色列已經簽署了該協議，但哈瑪斯公開聲明不會接受這份協議。知情官員表示，這讓美國官員越來越擔心這項提議會像之前那樣流產。

就在幾周前，拜登政府官員還感到樂觀，且一位美國官員透露，哈瑪斯曾私下表示，願意接受擬議的協議。

如果加薩停戰協議最終胎死腹中，談判代表手中可能也沒有其他選擇了，這恐怕會提高以色列和黎巴嫩真主黨緊張關係加劇以及以色列和德黑蘭直接對抗的可能性。

以色列國防軍表示，真主黨周二共朝以色列發射超過 100 枚的火箭彈。以色列北部多地拉響防空警報，其中一部分火箭彈被以軍攔截，另外一些落在空曠地帶，尚無人員傷亡通報。

此外，黎巴嫩還向以色列發射了多架無人機，以軍防空系統攔截部分目標。以軍說，周二襲擊黎巴嫩南部多地真主黨武裝軍事設施，包括火箭發射器、軍事建築等。

以色列國防部長加蘭特周二在前往以色列北部戰區視察時表示，以色列國防軍行動的重心，正逐步從加薩地帶轉移至以黎臨時邊界地區。