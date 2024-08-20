瑞銀：金價上漲受弱美元、降息推升 估今年底上看2600美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-20 20:07

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金價在上週五創下 2508 美元 / 盎司的歷史新高後，昨 (19) 日小幅回落。瑞銀財富管理辦公室 (CIO) 指出，這主要是由於美元走弱，以及市場對美聯儲 9 月降息的預期增強；近期市場表現進一步鞏固了瑞銀對黃金看好的觀點，並預計金價到今年底有望升至 2600 美元 / 盎司，布倫特原油的交易價格，將出現接近 87 美元 / 桶的價位。

上周美元指數累計下跌 0.7% 左右，已是連續 4 周持續走低。此外，中東地區緊張局勢加劇也推動了對黃金這一避險資產的需求。本週五將舉行傑克遜霍爾全球央行年會，市場期待美聯儲主席鮑威爾在其主題演講中傳遞更多關於降息的信號。

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瑞銀 CIO 表示，近期市場表現進一步鞏固之前對黃金看好的觀點，並預計金價到今年底有望升至 2600 美元 / 盎司，因考慮到強勁的央行和交易所交易基金（ETF）買盤需求。瑞銀認為黃金是地緣政治風險、通脹和過度赤字的有效對沖工具。除了保持對黃金的適度敞口外，投資者可考慮利用關聯度較低的另類資產，如私募市場和對沖基金等，來進一步多元化投資組合。

另外，布倫特原油價格上周收盤持平，略低於 80 美元 / 桶，全球的地緣政治風險仍是油價焦點。考慮到油價近期的波動受中國預期需求和地緣政治的推動，瑞銀 CIO 預計，短期內這兩個因素將使油價保持震盪。基本面方面，石油供應增長繼續落後於需求增長，將導致庫存進一步下降，價格上漲。OPEC + 最近再次強調了對原油的謹慎立場。