〈貴金屬盤後〉美元走軟 避險、降息預期推動 黃金突破2500美元創歷史新高
鉅亨網編譯許家華 2024-08-17 06:45
黃金價格周五 (16 日) 飆升至歷史新高，係因 Fed 下個月降息的預期不斷升溫，導致美元走軟，同時中東局勢緊張，提振黃金的避險需求。
紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示，「經過兩周極度波動的交易，金價飆升至歷史新高，突破 2500 美元，多頭終於實行其意志。」
現在注意力將轉向傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會，以及 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 即日起一周的各種談話，以期更了解即將到來的降息方式、規模。
鮑爾預定下周五就經濟前景發表演說，當日是傑克森霍爾全球央行年會舉行的首個全天會議。
本周公布的 7 月生產者物價指數 (PPI) 和消費者物價指數 (CPI) 顯示，通膨正在消退，恐令 Fed 下個月預期降息的規模僅剩 25 個基點。
芝加哥 Fed 行長 Austan Goolsbee 表示，美國經濟並未顯示出過熱跡象，因此 Fed 應謹慎行事，不要將限制性政策維持得過長。
Gainesville Coins 首席市場分析師 Everett Millman 表示：「地緣政治衝突不斷、伊朗捲入的潛在可能升級，加上俄烏戰爭，這些因素都有助於黃金的避險需求。」
黃金被認為是對沖地緣政治和經濟不確定性的工具，並且往往在低利率環境中蓬勃發展。
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