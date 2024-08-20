〈貴金屬盤後〉突破2500美元 市場獲利了結 等待Fed示意動向 黃金走低

鉅亨網編譯許家華 2024-08-20 06:13

‌



黃金價格在上周五 (前一交易日) 突破 2500 美元關卡後，周一 (19 日)湧現獲利了結潮而收低，交易者準備等待美聯準會 (Fed) 和中東事態發展的更多線索。

現貨黃金下跌 0.2% 至每盎司 2501.74 美元，低於周五觸及的歷史高點 2509.65 美元。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.1%，收每盎司 2541.30 美元。

‌



High Ridge Futures 另類投資和交易總監 David Meger 表示，黃金市場出現一些盤整 / 回調，不會令人意外，因為倘若 Fed 示意可能僅降息 0.25 個基點，而非降息 0.50 個基點，交易者可能會感到失望。

根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 9 月 Fed 降息 25 個基點 的可能性為 77.5%。

市場焦點將轉向 Fed 上次政策會議的紀要，以及周五起將舉行的傑克森霍爾全球央行年會。

路透社技術分析師王濤表示，在黃金未能突破 2507 美元阻力位後，可能回落至 2479 美元到 2487 美元區間。

但瑞銀 (UBS) 分析師 Giovanni Staunovo 認為，黃金價格未來幾個月可能進一步上漲，年底前可望達每盎司 2600 美元水準，因此市場全神貫注鮑爾演說以探測任何降息相關的蛛絲馬跡。

外匯經紀商 XM 投資分析師 Achilleas Georgolopoulos 報告寫道，由於地緣政治緊張局勢，尤其是以色列、伊朗和哈馬斯衝突引發的緊張局勢，推動了避險買盤，令黃金需求強勁。

其他貴金屬交易