〈貴金屬盤後〉突破2500美元 市場獲利了結 等待Fed示意動向 黃金走低
鉅亨網編譯許家華 2024-08-20 06:13
黃金價格在上周五 (前一交易日) 突破 2500 美元關卡後，周一 (19 日)湧現獲利了結潮而收低，交易者準備等待美聯準會 (Fed) 和中東事態發展的更多線索。
High Ridge Futures 另類投資和交易總監 David Meger 表示，黃金市場出現一些盤整 / 回調，不會令人意外，因為倘若 Fed 示意可能僅降息 0.25 個基點，而非降息 0.50 個基點，交易者可能會感到失望。
根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 9 月 Fed 降息 25 個基點 的可能性為 77.5%。
市場焦點將轉向 Fed 上次政策會議的紀要，以及周五起將舉行的傑克森霍爾全球央行年會。
路透社技術分析師王濤表示，在黃金未能突破 2507 美元阻力位後，可能回落至 2479 美元到 2487 美元區間。
但瑞銀 (UBS) 分析師 Giovanni Staunovo 認為，黃金價格未來幾個月可能進一步上漲，年底前可望達每盎司 2600 美元水準，因此市場全神貫注鮑爾演說以探測任何降息相關的蛛絲馬跡。
在實體方面，幾家中國銀行已獲得人行新的黃金進口配額，儘管金價創歷史新高，但預計需求將會復甦。
外匯經紀商 XM 投資分析師 Achilleas Georgolopoulos 報告寫道，由於地緣政治緊張局勢，尤其是以色列、伊朗和哈馬斯衝突引發的緊張局勢，推動了避險買盤，令黃金需求強勁。
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