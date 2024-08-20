台股V型反彈 專家建議定期定額布局海內外科技股基金

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-20 15:38

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近日台股 V 型反彈，逐步收復 8 月初大跌的失土，市場期待今年是否能再度創高。投信法人表示，美國大選帶來的不確定性仍存，加上 AI 風向球輝達財報尚未公布，使台股短線將持續震盪，但中長線企業獲利持續成長，股市多頭格局不變。理財達人表示，震盪向上的盤勢，最適合利用定期定額布局，以台股及科技股基金為首選。

根據投信投顧公會統計至 7 月底，今年來定期定額金額增加最多的 10 檔基金，分別為統一奔騰、安聯台灣科技、國泰中小成長、國泰國泰 (新台幣 A)、復華高成長、統一全球新科技、國泰台灣高股息 (新台幣 A 不配息)、野村優質 (新台幣累積)、統一台灣動力及安聯台灣智慧基金。

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以統一奔騰基金最為矚目，不僅是唯一一檔今年來定期定額金額增加達億元的基金，3 年及 5 年定期定額報酬率也都在增額前十大基金中排名第一。

晨星 7 月底數據顯示，今年來獲得最多長線投資人加碼的 10 檔基金，有 5 檔的 3 年定期定額報酬率在 5 成以上，且冠亞軍都是統一投信旗下，分別為統一奔騰及統一台灣動力基金，報酬率達到 57.02% 及 55.71%。進一步看 5 年表現，統一奔騰基金定期定額報酬率高達 123.5%，統一台灣動力基金績效也有 99.55%。

另一個值得注意的是，除了台股基金外，還有一檔海外股票型基金也是長線投資人加碼重點。統一全球新科技基金今年來定期定額金額大增 0.58 億元，7 月定期定額金額達到億元等級，也是定期定額金額最高的海外股票型基金。這檔基金績效也相當優異，3 年及 5 年定期定額報酬率達到 44.12% 及 71.41%，可以作為投資人資產配置中的海外股票布局。