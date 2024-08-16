〈貴金屬盤後〉美經濟強勁 美元、債券殖利率齊升 黃金回吐部分漲幅

鉅亨網編譯許家華 2024-08-16 06:32

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現貨黃金上漲 0.3%，至每盎司 2454.40 美元。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.5%，收每盎司 2492.40 美元，盤中高點漲幅約 0.9%。

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EverBank 全球市場總裁 Chris Gaffney 表示：「零售銷售如此樂觀，表明經濟強勁，這在一定程度上扭轉了市場，美元正在恢復部分強勢，而黃金則失去了一些光澤。」

根據美國商務部人口普查局，美國零售額 6 月下修後為下降 0.2%，7 月轉為上升 1.0%。

另外，勞工部報告顯示，上周美國初次請領失業救濟人數降至一個月低點。

與此同時，兩名聯準會 (Fed) 官員周四一致支持 9 月降息，扭轉了他們先前認為 9 月降息過早的說法。

根據 CME FedWatch 工具，市場認為美國 9 月降息的可能性為 100%。然而，強勁的經濟數據讓降息 50 個基點被視為不可能之舉。(低利率環境有利黃金)

CPM 集團管理合夥人 Jeffrey Christian 表示：「政治不確定性將繼續對金價產生積極影響，但也會加劇波動性。」

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲 2.6%，至每盎司 28.30 美元。

現貨鉑金上漲 3.8% 至 954.65 美元。

現貨鈀金上漲 0.5% 至 940.04 美元。