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〈貴金屬盤後〉美經濟強勁 美元、債券殖利率齊升 黃金回吐部分漲幅

鉅亨網編譯許家華 2024-08-16 06:32

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〈貴金屬盤後〉美經濟強勁 美元、債券殖利率齊升 黃金回吐部分漲幅（圖：REUTERS/TPG）

由於美國經濟數據強於預期，可能影響聯準會 (Fed) 降息規模，美元和公債殖利率上漲，縮限了周四黃金價格的漲幅。

  • 現貨黃金上漲 0.3%，至每盎司 2454.40 美元。
  • 12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.5%，收每盎司 2492.40 美元，盤中高點漲幅約 0.9%。

EverBank 全球市場總裁 Chris Gaffney 表示：「零售銷售如此樂觀，表明經濟強勁，這在一定程度上扭轉了市場，美元正在恢復部分強勢，而黃金則失去了一些光澤。」

根據美國商務部人口普查局，美國零售額 6 月下修後為下降 0.2%，7 月轉為上升 1.0%。

另外，勞工部報告顯示，上周美國初次請領失業救濟人數降至一個月低點。

美國數據公佈後，美元兌其他貨幣上漲 0.5%，基準 10 年期公債殖利率也大幅上漲，雙雙增加購買黃金的機會成本，削弱其投資吸引力。

與此同時，兩名聯準會 (Fed) 官員周四一致支持 9 月降息，扭轉了他們先前認為 9 月降息過早的說法。

根據 CME FedWatch 工具，市場認為美國 9 月降息的可能性為 100%。然而，強勁的經濟數據讓降息 50 個基點被視為不可能之舉。(低利率環境有利黃金)

CPM 集團管理合夥人 Jeffrey Christian 表示：「政治不確定性將繼續對金價產生積極影響，但也會加劇波動性。」

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀上漲 2.6%，至每盎司 28.30 美元。
  • 現貨鉑金上漲 3.8% 至 954.65 美元。
  • 現貨鈀金上漲 0.5% 至 940.04 美元。

Gaffney 指出，白銀白金等工業貴金屬受益於今天上午強勁的經濟數據，因為隨著經濟走強，預計需求將增加。
 

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現貨黃金2455.98780.02%
現貨白銀28.34060.05%
現貨白金955.7-0.03%
現貨鈀金937.5402-0.66%
近月黃金2493.80.06%
美國10年公債殖利率3.915-0.05%
近月白金961.5-0.37%
近月白銀28.41-0.05%

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