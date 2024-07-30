南韓情報單位：金正恩之女正在接受「接班人」培訓

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-30 09:53

南韓國家情報院（國情院）周一（29 日）表示，北韓領導人金正恩與夫人李雪主的長女、現年 10 歲的金主愛，是目前最有力接班人，正在接受「接班人」培訓。

據《韓聯社》報導，南韓國情院周一在國會情報委員會全會上匯報北韓動向，稱北韓暗示金主愛是目前最有力的接班人，並對她進行相關培訓，但北韓考慮到民眾反應，適度調整了有關金主愛的宣傳力道和頻率。

據國情院分析，金主愛參加所有活動中，60% 以上為陪同其父參加軍事活動，一小部分為經濟活動。

從金主愛的稱謂、公開露面頻率等跡象來看，她的接班人地位在很大程度上得到鞏固。但其他兄弟姐妹仍有可能成為接班人，金主愛的接班人地位尚未被確定。國情院不排除接班人人選出現變化的可能性。

對於金正恩的健康狀況，國情院指出，金正恩的體重達到 140 公斤，身體質量指數（BMI）嚴重超標，達到 45 左右，為重度肥胖，屬於心臟疾病高危族群。

國情院掌握的情報顯示，金正恩從 30 歲出頭開始出現高血壓、糖尿病症狀，國情院密切關注其健康狀況。