摩根大通：趨勢轉變過快 CTA基金重返日股

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 11:19

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摩根大通於上周五 (17 日) 一份報告中指出，追蹤趨勢的對沖基金扭轉了對日本股市看跌的看法，上周晚些時候開始買入日股。

這類追蹤趨勢的對沖基金被稱為商品交易顧問 (Commodity Trading Advisors, CTA) 基金，利用演算法與模型在市場趨勢中獲利。

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該報告表示，CTA 基金先前因「指數反彈幅度過大」而進行拋售後，可能已從 8 月 15 日左右開始恢復其在日經 225 指數和東證指數期貨中的部位。

這個轉變比摩根大通先前預期的還要快，他們此前預估，如果日經指數在 8 月初的暴跌後暫時恢復至 35,000 點以上，CTA 基金將採取觀望態度。

日經 225 指數在 8 月 5 日創下 1987 年以來最大單日跌幅後，目前已從低點反彈逾 20%。該指數上周五收在 3,8000 點之上。

分析師指出，CTA 基金對系統性交易策略的大規模去槓桿化是導致日本央行意外升息引發全球市場崩盤的因素之一。

系統性交易策略使用嚴格的規則，而不是投機者的直覺，有時還包括編碼和演算法，來指導交易和投資決策。

摩根大通全球量化及衍生性商品策略師 Masanari Takada 表示，截至 8 月 9 日，估計 CTA 基金已經拋售了約 50% 的日經期貨多頭部位。追蹤一組 CTA 日收益率的 SG 趨勢指數在本月前 15 天下跌了 4.4%。

Masanari Takada 補充說，儘管在最近的市場動盪中遭受了巨大損失，但 CTA 基金和宏觀基金的表現已開始回升。