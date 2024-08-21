調查：日股年底將收復4萬點 明年再創新高
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 10:46
路透社調查預估，日經 225 指數的多頭不滅，今年底將收復 40,000 點，然後在明年底前升至歷史新高。
路透社在 8 月 8 日至 20 日，對 18 位分析師進行的調查預估中位數顯示，日經 225 指數再今年底將上漲 7% 至 40,000 點，然後到明年 6 月底進一步漲至 42，000 點，並在 2025 年底前達到創紀錄的 42,500 點。
IG 市場分析師 Tony Sycamore 表示：日股估值仍然具有吸引力，且日本利率仍然很低，企業改革繼續取得進展。
Tony Sycamore 進一步指出，由於日本央行將繼續升息以及全球市場波動性加大，日經 225 指數今年內可能再次出現回檔，但隨著日元定位更加清晰，預計這種影響將不那麼重要。
然而，分析師對於近期波動加劇的可能性意見分歧，13 名受訪者中有 6 名認為，日經指數到 9 月底可能會進一步修正 10% 或更多，而 7 名受訪者表示不太可能。
T&D 資產管理公司策略師兼基金經理 Hiroshi Namioka 表示，股價已經下跌，而且似乎被低估了，他預計短期內不會再次出現回檔。Hiroshi Namioka 說，或許短線的機構投資者不會買進日股，但對長線的散戶而言，這次的大幅修正是一個極具吸引力的進場時機。
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