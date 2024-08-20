〈房產〉台中上半年預售屋平均單價近5字頭 海線還有1字頭成交價

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-20 11:12

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近年房價屢創新高，台中上半年竟還有 1 字頭成交的預售新案。房仲業者依實價登錄資料，統計 2024 年上半年台中市各區預售屋均價，結果以梧棲區的 26.3 萬元最便宜，也是台中市唯一低於 3 字頭的行政區；與梧棲同屬海線城鎮的大甲、清水與外埔，則分居均價最平實的第 2-4 名。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，「風頭水尾」的海線地區，早年因地段相對外圍、較缺乏建設話題，房價長期低檔，不過近年海線的台中港周邊產業投資旺盛，又有捷運藍線的軌道遠景加持，帶動整體價量表現，但對照全市整體平均的 48.2 萬元，海線各地 2、3 字頭均價仍顯平實，因此近期不少小資族前往購屋，成為台中的新興首購熱區。

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值得一提的是，名列平價購屋區第三、四名的清水與外埔，上半年最低成交價仍可見 1 字頭！主要是地跨梧棲、清水的台中港特定區，為台中少見的高容積率新興重劃區，吸引建商大舉插旗。

其中尤其多年前就購地推案的業者，因成本相對便宜，加上銷況已近尾聲，餘屋又以低樓層戶別為主，所以讓利拚完銷的意願較高，因此上半年仍有零星 18-22 萬元的平價成交案例。外埔區則由於部分新案分佈在非都計的郊區，且產品為小規模華廈，社區管理及公設項目較簡約，因而出現親民成交價。

比起海線的平價，台中市中心的新案價如南屯、北屯、西區及北區等主要鬧區，上半年預售屋均價都衝上 5 字頭，西屯區的價格更驚人，均價達 72.2 萬，已可與新北的板橋、中和比肩。

台中西屯區、七期預售單已走高到 7 字頭及 8 字頭，圖爲示意圖。(鉅亨網記者張欽發攝)