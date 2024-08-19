〈房產〉七都小宅占比5年大攀升價狂漲 台北交易3件就有1件是小宅

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-19 10:16

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房價居高不下，小宅產品獲得市場歡迎，也帶動小宅交易占比提升、單價同步狂飆。房仲業者彙整實價登錄資料，七都 25 坪以下中古屋交易占比從 2020 年的 15.7% 躍升至 2024 年的 22.9%；在平均單價上，七都在五年間從 30 萬元衝上 42.6 萬元，高漲 42%。

細看各都表現，台北市的小宅交易占比最高，達 34.3%，相當於每三件交易就有一件是小宅產品；新北市也高達 29.7%，等同於每四件就有一件小宅。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，雙北地區作為政經與商業中心，房價居高不下，再加上近幾年來房價不斷攀升，購屋負擔持續加重，因此台北市的建案多推出小宅類型產品，讓民眾得以負擔，因此台北市小宅交易占比為七都中最多，新北市小宅交易也不在少數。

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觀察五年間小宅交易占比的變化，台中市小宅交易占比從 11.9% 攀升至 22.4%，正式突破 2 成，且增逾 10 個百分點，為七都之最。陳金萍表示，台中市近年有不少產業、重大建設、捷運、商場等陸續進駐，不僅帶來強勁的購屋需求，也快速推升房價，不過薪資收入漲幅仍追不上飆漲的房價，因此 25 坪以下小宅就相當受歡迎；台中市小宅多分布於西屯區及北區，鄰近中部科學園區，區域內還有大學商圈，生活機能便利，也是許多首購族或是小資族青睞的原因。

在小宅的價格上，新竹縣市小宅的平均單價在五年間從 18.3 萬元漲至 33.6 萬元，漲幅高達 83.6%。陳金萍分析，新竹縣市受惠於科學園區，擁有龐大的就業人口，剛性需求買盤強勁，但區域腹地有限，住宅供給相對不足，造成房價跟著水漲船高，漲幅也是七都中最高。