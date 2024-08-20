加拿大零售巨頭ACT提議收購！ 7-11母企股價昨飆逾兩成 今吐回一半漲幅

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-20 14:03

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7-11 母公司 Seven & i Holdings 週一 (19 日) 確認已收到 OK 超商加拿大母企業 Alimentation Couche-Tard(ACT)收購邀約，當日股價收高逾 22.7% 至每股 2161 日元，市值約 4.5 兆日元 (約 307 億美元)，ACT 經營的 OK 估值則約為 580 億美元。但 Seven & i 今(20) 日回吐部分漲幅，終場收跌 9.28% 至 1961 日元，早盤一度跌深逾 12%。

《路透社》報導，雖然收購金額未透露，但此次收購邀約是西方投資人對日本企業日益增長興趣的最新例證，西方投資人正被日本推動公司治理改善所吸引。

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Seven & i 說，ACT 已提議購買該公司所有流通股，這一提案為初步且無約束力的，且未披露具體條款。Seven & i 將在獨立外部董事組成的特別委員會的監督下，對這一提案進行「迅速、慎重和全面的審查」，ACT 也證實已向 Seven & i 發送「友好提案」，並稱其重點是達成雙方都同意的交易。

若 Couche-Tard 成功收購 Seven & i，將成為日本企業有史以來最大規模的外國收購案，合併後的公司將成為全球超商龍頭業者，管理約 10 萬家便利店。Seven & i 在全球擁有超過 8.5 萬家門市，Couche-Tard 僅有約 1.4 萬家門市。

根據 LSEG 數據，Seven & i 在全球擁有約 7.7 萬名員工，大部分銷售額來自其海外便利商店業務。從地理位置來看，絕大多數來自美洲，其中北美地區貢獻了四分之三的收入。該公司上個財年 74% 的銷售額來自北美，而日本市場僅佔 25%。

一位消息人士告訴《路透社》，雙方談判「處於非常早期的階段」。根據 LSEG 數據，Couche-Tard 收購 Seven & i 將成為有史以來海外公司對日本企業最大手筆的收購案，超過 2018 年由私募股權公司貝恩牽頭的財團以 180 億美元收購東芝記憶體晶片業務的交易。

日本企業的外國收購案極為罕見，但由於近期日本在併購提案方面的指南有所調整，加上活躍投資者的推動，Seven & i 等公司被要求提升價值，這可能促使此次收購案的成功，最終誕生一個全球超商巨頭。

Asymmetric Advisors 策略師 Amir Anvarzadeh 表示，最終還是取決於價格，而日元走弱使得這項收購更具吸引力。若報價超過 7 兆日元，Seven & i 管理層將難以拒絕，但若報價較低，他們很可能會抵制。

ValueAct Capital Management LP 等活躍投資者認為，Seven & i 資產價值可能被低估，並建議該公司將業務重點縮小至 7-11 超商。ValueAct 表示，作為一家獨立上市公司，Seven & i 超商業務估值可能高達每股 8500 日元。

LightStream Research 分析師 Mio Kato 則表示，ACT 財務狀況恐不足以支撐大規模現金收購，「我認為 Seven & i 不願意出售，除非有極具吸引力的現金報價，否則發生交易的可能性很小」。

ACT 是加拿大市值最大零售業者，在全球範圍內經營便利店，旗下品牌包括 OK 超商和 Ingo。此前 ACT 曾提出 200 億美元收購家樂福的計畫，但被法國政府阻止。