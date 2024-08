加拿大零售巨頭ACT提議收購！ 7-11母企股價昨飆逾兩成 今吐回一半漲幅

7-11 母公司 Seven & i Holdings 週一 (19 日) 確認已收到 OK 超商加拿大母企業 Alimentation Couche-Tard(ACT)收購邀約,當日股價收高逾 22.7% 至每股 2161 日元,市值約 4.5 兆日元 (約 307 億美元),ACT 經營的 OK 估值則約為 580 億美元。但 Seven & i 今(20) 日回吐部分漲幅,終場收跌 9.28% 至 1961 日元,早盤一度跌深逾 12%。