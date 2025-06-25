統一超搶高含金客群 7/1擴大推會員訂閱制

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-25 17:38

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統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 今 (25) 日宣布「OPEN!PRIMA 會員訂閱制」突破 2 萬名會員訂閱里程碑，自 7 月 1 日起更名為「uniopen PRIMA 會員訂閱制」，力拚以訂閱制進一步提升會員黏著度與品牌互動。

統一超擴大推會員訂閱制。(圖：統一超提供)

7-ELEVEN 表示，「OPEN!PRIMA 會員訂閱制」自 4 月 16 日上線以來，透過平均每月僅需不到 60 元訂閱費即可享有會員專屬優惠，吸引超過 2 萬名會員搶先加入。

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而據 7-ELEVEN 消費數據顯示，有訂閱的會員平均消費金額與來店頻次遠高於一般會員，貢獻金額甚至超過 10 倍，並且自加入訂閱制後，更有 7 成會員貢獻度較過去成長，顯示訂閱制有效提升會員黏著度與品牌互動。