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鉅亨速報

盤後速報 - 晶呈科技(4768)下週(8月26日)除權息4元，預估參考價206.19元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05


晶呈科技(4768-TW)下週(8月26日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利3.5元，股票股利0.5元，合計股利4元。

以今日(8月19日)收盤價220.00元計算，預估參考價為206.19元，權息值合計為13.81元，股息殖利率1.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

晶呈科技(4768-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為精密化學品之生產製造與銷售。特殊材料之銷售與代理。精密設備暨零組件之銷售與代理。近5日股價上漲6.78%，櫃買市場加權指數上漲5.54%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 220.00 3.5 1.59% 0.5
2023/07/17 226.0 4.5 1.99% 0.5
2022/08/25 171.5 1.7 0.99% 0.3
2021/08/27 112.5 0.8 0.71% 0.2
2020/08/10 174.0 0.02 0.01% 0.14

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