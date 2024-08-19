盤後速報 - 晶呈科技(4768)下週(8月26日)除權息4元，預估參考價206.19元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05
晶呈科技(4768-TW)下週(8月26日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利3.5元，股票股利0.5元，合計股利4元。
以今日(8月19日)收盤價220.00元計算，預估參考價為206.19元，權息值合計為13.81元，股息殖利率1.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
晶呈科技(4768-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為精密化學品之生產製造與銷售。特殊材料之銷售與代理。精密設備暨零組件之銷售與代理。近5日股價上漲6.78%，櫃買市場加權指數上漲5.54%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|220.00
|3.5
|1.59%
|0.5
|2023/07/17
|226.0
|4.5
|1.99%
|0.5
|2022/08/25
|171.5
|1.7
|0.99%
|0.3
|2021/08/27
|112.5
|0.8
|0.71%
|0.2
|2020/08/10
|174.0
|0.02
|0.01%
|0.14
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