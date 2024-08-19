盤後速報 - 新復興(4909)下週(8月26日)除息0.5元，預估參考價130.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05
新復興(4909-TW)下週(8月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(8月19日)收盤價130.50元計算，預估參考價為130.0元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
新復興(4909-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為高頻微波通訊用基板。一般資訊週邊用基板。近5日股價下跌0.83%，櫃買市場加權指數上漲5.54%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|130.50
|0.5
|0.38%
|0.0
|2021/08/30
|22.8
|0.3
|1.32%
|0.0
|2020/07/28
|16.25
|0.3
|1.85%
|0.0
|2019/07/18
|20.65
|0.7
|3.39%
|0.0
|2018/07/18
|17.7
|0.6
|3.39%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 新復興(4909)大漲7.35%，報131.5元
- 〈台股開盤〉暴漲逾500點收復昨日跌點 為V轉完成打底階段
- 盤中速報 - 新復興(4909)急拉4.24%報122.5元，成交4,097張
- 盤中速報 - 新復興(4909)大漲7.14%，報127.5元
上一篇
下一篇