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鉅亨速報

盤後速報 - 新復興(4909)下週(8月26日)除息0.5元，預估參考價130.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05


新復興(4909-TW)下週(8月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(8月19日)收盤價130.50元計算，預估參考價為130.0元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

新復興(4909-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為高頻微波通訊用基板。一般資訊週邊用基板。近5日股價下跌0.83%，櫃買市場加權指數上漲5.54%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 130.50 0.5 0.38% 0.0
2021/08/30 22.8 0.3 1.32% 0.0
2020/07/28 16.25 0.3 1.85% 0.0
2019/07/18 20.65 0.7 3.39% 0.0
2018/07/18 17.7 0.6 3.39% 0.0

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