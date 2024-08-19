盤後速報 - 曜亞(4138)下週(8月26日)除權1元，預估參考價95.45元
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05
曜亞(4138-TW)下週(8月26日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利1元。
以今日(8月19日)收盤價105.00元計算，預估參考價為95.45元，權值合計為9.55元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
曜亞(4138-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫學美容之雷射儀器銷售。醫學美容之耗材、保養品銷售。醫學美容之儀器維護。近5日股價上漲6.06%，櫃買市場加權指數上漲5.54%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|105.00
|0.0
|0.0%
|1.0
|2024/04/18
|134.5
|6.75
|5.02%
|0.0
|2023/08/28
|113.5
|0.0
|0.0%
|1.0
|2023/07/11
|127.0
|3.15
|2.48%
|0.0
|2022/07/13
|56.8
|3.7
|6.51%
|0.0
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