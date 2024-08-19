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鉅亨速報

盤後速報 - 曜亞(4138)下週(8月26日)除權1元，預估參考價95.45元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05


曜亞(4138-TW)下週(8月26日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利1元。

以今日(8月19日)收盤價105.00元計算，預估參考價為95.45元，權值合計為9.55元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

曜亞(4138-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫學美容之雷射儀器銷售。醫學美容之耗材、保養品銷售。醫學美容之儀器維護。近5日股價上漲6.06%，櫃買市場加權指數上漲5.54%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 105.00 0.0 0.0% 1.0
2024/04/18 134.5 6.75 5.02% 0.0
2023/08/28 113.5 0.0 0.0% 1.0
2023/07/11 127.0 3.15 2.48% 0.0
2022/07/13 56.8 3.7 6.51% 0.0

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