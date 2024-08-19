美元疲軟 日元周一強彈1% 投資者預計美國釋放鴿派信號
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-19 14:10
在日本央行高級官員本周發表評論之前，日元兌美元匯率於周一 (19 日) 亞洲時段上漲，領漲 G10 貨幣。
東京下午交易期間，日元兌美元匯率上漲 1%，上升至 146.19 兌 1 美元。
周三發布的聯準會會議記錄和主席鮑爾 (Jerome Powell) 周五的演講，可能是本周貨幣走勢的主要推動力，投資人押注，這兩大焦點預計都將見到鴿派論述。
日本央行總裁植田和男將於周五出席議會，預計他將討論央行上個月升息的決定。
日本央行上個月的鷹派傾向，導致 8 月初日元融資套利交易大幅平倉後市場動盪，引發了風險資產的大幅拋售，造成包括日經指數在內的股市暴跌。一系列弱於預期的美國經濟數據，加劇了當時的波動性，尤其是 7 月就業報告疲軟，讓投資者擔心美國即將陷入衰退，而聯準會在寬鬆政策方面行動緩慢。
隨著這些擔憂現已緩和，日元此後回吐了部分強勁漲幅。在市場動盪後，日本央行副總裁內田真一暗示，政策制定者不會在市場不穩定時升，穩定了市場情緒。
東海東京情報實驗室 (Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co.) 資深利率和外匯策略師 Hideki Shibata 表示，「似乎有些投資者還沒有放棄押注日本央行升息」。
他表示，「本周晚點時候，美國和日本央行總裁將發表講話，美元將受到影響」。
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