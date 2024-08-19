美元疲軟 日元周一強彈1% 投資者預計美國釋放鴿派信號

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周三發布的聯準會會議記錄和主席鮑爾 (Jerome Powell) 周五的演講，可能是本周貨幣走勢的主要推動力，投資人押注，這兩大焦點預計都將見到鴿派論述。

日本央行上個月的鷹派傾向，導致 8 月初日元融資套利交易大幅平倉後市場動盪，引發了風險資產的大幅拋售，造成包括日經指數在內的股市暴跌。一系列弱於預期的美國經濟數據，加劇了當時的波動性，尤其是 7 月就業報告疲軟，讓投資者擔心美國即將陷入衰退，而聯準會在寬鬆政策方面行動緩慢。