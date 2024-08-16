〈日股盤後〉美國經濟數據支持+日元走弱 日經指數大漲逾3%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-16 15:09

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日股日經指數周五 (16 日) 大漲逾 3%，創下 4 年多來最大單周漲幅。在美國經濟前景被看好之下，股市快速從近期的暴跌中恢復過來。

截至收盤，日經指數大漲 1336 點或 3.64%，報 38062.67 點，東證指數收漲 2.99%，報 2678.60 點。相較之下，日元兌美元匯率隔夜下跌 1.4%，跌至兩周低點 149.39，也幫助推升了股市。

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日經指數單周大漲超過 8%，創下自 2020 年 4 月以來的最大單周漲幅。

日經指數反彈表現全面，成分股中有 219 檔上漲，僅 5 檔股票下跌，重量級迅銷公司 (Fast Retailing) 上漲 6.2%，晶片相關股票 Tokyo Electron 上漲 4.8%，同業 Advantest 上漲 6.8%。

8 月 5 日，日經指數下跌超過 12%，創下自黑色星期一以來的最大單日跌幅，引發了一系列擔憂，其中包括疲軟的就業報告和日元大幅走強引發的美國經濟衰退擔憂。

此後，日經指數已收復失地，但仍遠低於 7 月中旬觸及的歷史高點 42426.77 點。