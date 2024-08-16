對沖基金重建倉位 日元套利交易悄然捲土重來

鉅亨網編輯林羿君 2024-08-16 11:13

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以日元為中心的熱門套利交易，在兩周前正歷經了平倉風暴，但現在似乎有了捲土重來之勢。

8 月 5 日以來，日元兌美元已貶值超過 5%，日本央行「鷹派」政策行動、圍繞美企財報的不安情緒以及疲軟的非農就業報告，曾推動日元升至 7 個月高點。

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野村駐倫敦 G-10 貨幣現貨交易主管 Antony Foster 表示，在美國零售銷售數據遠優於預期之後，「套利交易明顯回歸」。他說，多個賬戶賣出日元，買入澳元和英鎊。

據 ATFX Global Markets 數據，過去一周日元空頭部位增加三到四成左右，其中很大一部分來自對沖基金和高淨值客戶。如果日本央行按兵不動，那麼重新投入套利交易的吸引力勢必大增。

對於仍持有套利交易觀望的投資人來說，關鍵問題之一是日本央行今年是否會再次升息。日本央行副行長內田真一日前已表示，如果金融市場不穩定，日本央行不會進一步升息。