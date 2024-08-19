〈台幣〉飆升逾2.4角至32.042元 創4個月來新高價

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-19 12:02

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台股今 (19) 日緩步偏強整理，盤中上漲超過 100 點，預估成交量則縮至 3200 億元，反觀新台幣交投熱絡，在市場普遍認為美國聯準會 9 月將降息之際，拋匯力道湧出，盤中飆升多達 2.46 角，最高見到 32.042 元，創 4 月中旬以來新高價，升幅超過 0.7%。

新台幣今日以 32.23 元、升值 5.8 分開出後，隨即強勁升值，盤中最高衝上 32.042 元，升值多達 2.46 角。

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除了新台幣飆升，主要亞幣均呈現強漲態勢，韓元大漲 1%，泰銖升近 0.7%，日元升值約 0.5%，星元升 0.3%，人民幣升近 0.25%，港幣處橫盤整理。

由於美國優於預期的零售銷售和就業數據顯示經濟仍具韌性，而日前聯準會主席鮑爾暗示 9 月降息可能，全球金融市場關注 8 月 22 日登場的全球央行高峰會議，相關訊息密切牽動市場。