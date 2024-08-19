高盛下調美國經濟衰退可能性 由25%降至20%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-19 13:30

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高盛經濟學家引用上周的零售銷售和初請失業金數據，將美國明年經濟衰退的機率，從 25% 下調至 20%。

本月早些時候，在 7 月失業率躍升至 3 年高點後，高盛將美國經濟衰退的可能性從 15% 上調，引發市場對經濟衰退的擔憂。

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然而，高盛首席美國經濟學家 Jan Hatzius 在周六的報告中指出，高盛現在已將衰退的機率，從 25% 下調至 20%，主要是因為自 8 月 2 日以來發布的 7 月和 8 月初的數據，沒有顯示任何經濟衰退的跡象。

他補充說，持續擴張的數據，使美國看起來更像其他 G10 經濟體，而在這些經濟體中，薩姆規則只有不到 70% 的情況會成立。

上周美國初領失業金的報告顯示，申請人數已降至 1 個月低點，而當天的另一項數據顯示，7 月份零售額增幅創 1 年半來最大。

Hatzius 表示，如果 8 月就業報告看起來還是 “相當不錯”，他將把美國經濟衰退的可能性下調至 15%。