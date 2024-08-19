吵翻天！全球股市近期強漲 但反彈之勢是否確立 市場莫衷一是

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-19 11:15

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全球股市上周創 9 個月最佳表現，從前一周暴跌恢復元氣，一切都看起來重新回到正軌，但專家正思考是否要將這段時期視為分水嶺，也就是系統內部發生某些變化時。

高盛頂級交易員、避險基金業務全球主管 Tony Pasquariello 在最新報告中指出，隨著市場渡過流動性匱乏的 8 月，進入異常繁忙的秋季，交易環境仍將動盪不安，因此他將資產持有範圍大幅縮小至最優質的資產。

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華爾街日報資深專欄作家 James Mackintosh 則認為，這波反彈十分「愚蠢」，因其模型顯示目前大型美國股票的估值高得令人不安，若他的模型預測結果正確，過去幾週的反彈可能是愚蠢的，現在是時候遠離大型股了。

模型表明，目前大型美國股票的估值高得令人不安。如果其模型衡量的標準結果是正確的，那麼過去幾週的反彈可能是愚蠢的，現在是時候遠離大型股了。

富國銀行是華爾街少數堅認在大波動後，美股將迎來大反彈的投資銀行，但同樣預期未來數月股市將出現更多波動，不過聯準會 (Fed) 若適當地鬆綁政策，這段時期之後投資人可能會迎來顯著的收益。

恐慌指數 VIX 上週大幅跌破 15，遠低於前一周 2008 年次貸危機跟 2020 年新冠疫情高位 65，市場暴漲暴跌的背後反映市場結構的脆弱性。

美銀美國股權衍生性商品研究負責人 Nitin Saksena 在最新報告中指出，交易擁擠、流動性惡化會導致超賣現象的產生。當市場在極端供需失衡而變得普遍和功能失調，受影響的資產不僅限於股票，還包括比特幣、瑞士法郎、投資級信貸、銅以及日股等。

日元罕見超買、日股罕見熔斷、VIX 罕見突破 60 上限，廣發證券首席分析師戴康團隊認為，核心矛盾在於日股與美股為代表的全球 Popular Trade 出現微觀結構惡化

雖然市場數據顯示對於本次全球套利的 7 成已經解除，但戴康團隊提出交易擁擠程度仍高於水準而有待消化，短期仍須警惕「壓力測試」餘震衝擊。

不過，可以確定的一件事就是，今年 4 月流動性驅動的全球資產再平衡並未發生。中金策略團隊指出，成長偏弱情況下，短期內恐難期待海外資金形成整體回流趨勢，而外資的回流，尤其是持續性流入仍需要更多建立在內部基本面和政策預期上。

國信證券強烈看好港股反彈格局可望在短期內確立，恒生指數期貨價格已在美國交易時段突破 120 日均線，若恒指周一 (19 日) 能收於 120 日均線 (約 1 萬 7500 點) 之上，港股反彈的格局將在很大程度上確立。

此外，從 ETF 資金變化也可看出資金下半年明顯加大對港股主題 ETF 的配置力道。今年上半年，富國基金港股通互聯網 ETF、華夏基金恒生 ETF 及華夏基金恒生科技指數 ETF 均處於資金淨流出狀態，但 7 月以來從淨流出變成淨流入，這三檔 ETF 上周五 (16 日) 分別淨流入 22.221 億元、9.8 億元和 8.49 億元。