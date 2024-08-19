山姆會員店殺瘋了！沃爾瑪Q2財報中國業績亮眼 銷售額年增18%連兩年成長

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-19 16:56

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美國零售巨人沃爾瑪 (WMT-US) 上周四公佈 2025 財年第二季財報，營收與獲利俱優於預期，並上調全年財測目標，為今年內第二度上修，其中最引人矚目的是沃爾瑪中國第二財季銷售額年增 17.7% 至 46 億美元 (330 億人民幣)，連續第二年走增，顯示中國在沃爾瑪的國際商業版圖中表現依舊強勁。

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文上月會見沃爾瑪國際總裁兼執行長麥克萊，雙方就中美經貿關係、沃爾瑪在中國發展等議題進行交流，後者稱沃爾瑪對中國經濟發展和中國市場充滿信心，將持續擴大在中國經營，積極發展全通路零售業務，為中國消費者提供高品質的產品和服務。

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沃爾瑪財務長 Rainey 此前也曾展現對山姆超市在中國發展的信心，「我們對山姆會員商店的業務開展非常滿意，業績持續顯著增長。就總收入而言，我們表現最好的一些門市都在中國，或中國的山姆會員商店」。

山姆會員店正持續在中國擴大經營，據悉不久後在廣州白雲新城嘉禾望崗商務核心區落地建成。

此外，北京房山區也即將迎來北京首家山姆會員店，據悉該分店 8 月 8 日已完成立案審批，今年 10 月啟動建設，並於 2026 年初正式開業。在廣東佛山的禪城山姆會員店也將在今年底前動工，預計 2026 年開業，宣稱將以山姆最高標準來打造。

根據最新一季財報，沃爾瑪旗下大型倉儲式超市山姆會員店及其電商業務發展迅猛，客流量實現正成長，會員費收入也年增 23%，會員人數也創下歷史新高。此外，第二財季電商滲透率高達 49%，年增率 2%，銷售額年增 23%，與去年同期持平，在商品組合調整推動作用下，毛利率實現穩定提升。

詳細來看，沃爾瑪在 2025 財年上半年總營收 3308.41 億美元，年增 5.4%，歸母淨利 96.05 億美元，年增 0.4%，第二財季營收高達 1693.35 億美元，年增率 4.8%。在全球，沃爾瑪電商在各領域滲透率都更高，其中美國公司銷售額上升 4.2%。

沃爾瑪執行副總裁兼財務長 John David Rainey 在最新季度業績公布後表示，第二財季財報證明沃爾瑪的實力，他也為團隊能為客戶和會員提供價值主張而感到自豪，這種價值主張現已不再僅限於優惠價格，而是延伸到便利、品種齊全和體驗，同時還改變了未來的商業模式。