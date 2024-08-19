〈焦點股 〉康全電訊海外營運進入豐收期 康全電訊亮紅燈

康全電訊第二季財報顯示，公司成功扭轉連續六季虧損局面，單季 EPS 達 4.67 元，創上櫃以來新高。上半年累計 EPS 2.35 元，毛利率攀升至 26.98%，遠優於去年同期表現。

‌



母公司訊舟表現同樣不俗，7 月最新營收為 8 億元，月減 0.76%，年增 138.55%，連續 4 個月成長；今年 1 到 7 月累計營收為 38.6 億元，年增 53.32%。上周五漲停後，今日股價出現震盪，以小漲 0.1 元作收。