〈焦點股 〉康全電訊海外營運進入豐收期 康全電訊亮紅燈
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-19 14:22
網通股康全電訊 (8089-TW) 海外市場出貨穩定上升，第二季 EPS 4.67 元，將上半年營運轉虧為盈，股價延續近期攻勢，早盤漲停後鎖住 129 元，逼近歷史高價，全日成交量 24285 張。
康全電訊第二季財報顯示，公司成功扭轉連續六季虧損局面，單季 EPS 達 4.67 元，創上櫃以來新高。上半年累計 EPS 2.35 元，毛利率攀升至 26.98%，遠優於去年同期表現。
康全電訊 7 月營收達 5.57 億元，年增 507.41%，顯示公司業務增長勢頭強勁。康全指出，隨著歐美市場庫存去化，加上印度電信標案到手，預期將持續推升營運動能。
母公司訊舟表現同樣不俗，7 月最新營收為 8 億元，月減 0.76%，年增 138.55%，連續 4 個月成長；今年 1 到 7 月累計營收為 38.6 億元，年增 53.32%。上周五漲停後，今日股價出現震盪，以小漲 0.1 元作收。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
上一篇
下一篇