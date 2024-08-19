氣立Intelligent Asia參展 半導體與醫療等產業多款產品亮相

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-19 08:51

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全台規模最大工業科技展 Intelligent Asia 將於 8 月 21 日開展，自動化氣動元件廠商氣立 (4555-TW) 也將參與展出，並以多款應用在半導體與醫療等產業的新品亮相，顯現其在未來客群調整及產品升級的競爭力。

即將開展的全台規模最大工業科技展 Intelligent Asia，包括 2024 台灣機器人與智慧自動化展及 2024 台北國際自動化工業大展。

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氣動元廠商氣立近一年來積極地進行新產品應用與產品轉型，以半導體、醫療及 PCB 等相關設備產業需求為公司研發重點，在台北國際自動化工業大展中，氣立也設有專屬參展攤位，現場將會展出「超音波流量計」、「藥液閥」、「質量流量計」、「潔淨室用無桿氣缸」等多款應用在半導體與醫療等產業的新品，顯現其在未來客群調整及產品升級的競爭力。氣立主管指出，「質量流量計」具備精密度 0.3%，能夠測量空氣、氮氣、氫氣等多種氣體，特別適用於半導體、醫療設備及精密儀器檢測系統。同時，此產品相較於進口品牌，具有價格競爭力和快速交貨的優勢。

同時，「超音波流量計」採非侵入式感應原理，夾管式設計可方便快速安裝且不需修改現有管路，減少設置成本及時間，可檢測各式流體並具備有快速響應及高精度特性，廣泛應用於半導體、PCB、醫療及化工產業的各類氣體和液體管路檢測。

而展出的「藥液閥」則具備耐酸鹼 / 耐藥性及抗腐蝕等特點，且相比傳統產品，壓力範圍提升 1.7 倍，應用更為廣泛，半導體濕製程 (含先進封裝的研磨洗淨過程)、廠務使用管路、醫療與各式酸鹼流體使用場域皆可使用。此外，「潔淨室用無桿氣缸」為氣立之創新構造設計，可將排氣側廢氣循環使用作為動力導引至端蓋真空產生氣將粉塵做真空導引排出至潔淨室真空管路，達到不汙染潔淨室的功能，也有防水刮塵之延長使用壽命的設計。

氣立表示，此次展會中，將透過展示多款創新產品，致力於為客戶提供高性能、高可靠性的解決方案，助力各產業提升生產效能，亦有助提升公司營運動能。