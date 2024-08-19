鮑爾在央行年會要夠鴿 全球股市才能保持「彈力」

鉅亨網編輯林羿君 2024-08-19 10:27

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全球央行年會將於本周登場 (22 日至 24 日)，華爾街普遍押注聯準會 (Fed) 主席鮑爾將會議上證實 Fed 將於 9 月份開啓降息周期，但焦點已從「會否降息」轉向「降息多少」，若幅度不夠大，恐讓市場感到失望，引發下一波拋售潮。

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「如果交易員們聽到即將降息的訊息，股市將給出積極反應。」Steward Partners Global Advisory 財富管理執行董事 Eric Beiley 表示，「反之，沒聽到期望的訊息，那麼經歷大反彈後的股市可能迎來大規模拋售。」

對於剛大量買入蘋果、輝達等大型科技股、追逐標普 500 指數走高的基金經理人而言，這是一個挑戰。市場高度預期 Fed 將在 9 月降息，但鮑爾可能在周五發表演說時，對降息時機守口如瓶。

Eric Beiley 表示，市場非常確信，降息即將到來，「如果鮑爾沒有強調這是未來的道路，那將是一個巨大的引爆點。」

鮑爾關於降息的「意外」言論，可能將徹底顛覆標準普爾 500 指數的強勁反彈。

根據美國銀行援引的 EPFR Global 統計數據，隨着投資人在截至上週三的一週內向美國股市大舉投入 55 億美元，美股市場的多頭勢力已經重新獲得控制權，標普 500 指數連續七個交易日上漲。

但一些華爾街專業分析人士警告，投資人最好不要指望鮑爾會給出太多明確的降息訊息，並且不要對於他的言論持過度樂觀的立場。