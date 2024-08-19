俄羅斯：烏軍動用西方武器 炸毀庫斯克州一座大橋 殺害志願者

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-19 07:31

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俄羅斯外交部表示，烏克蘭軍隊動用西方國家的武器，炸毀邊境州庫斯克（Kursk）格盧什科沃地區塞姆河（Seym）上的一座大橋，並殺害試圖疏散平民的志願者。

據《路透》上周六（17 日）報導，俄羅斯外交部發言人上周五扎哈羅娃表示：「庫斯克首次遭西方國家製造的火箭發射系統襲擊，很可能是美國的『海馬斯』多管火箭炮。」

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扎哈羅娃說：「由於格盧什科沃地區塞姆河大橋遭襲，這座大橋完全被摧毀，一些協助疏散平民的志願者被殺害。」

目前外界無法得知有多少志願者在烏軍上周五的攻擊行動中喪命。

庫斯克州代理州長斯米爾諾夫也證實，塞姆河上的一座公路橋已被烏軍摧毀。

社群平台上的影片和照片顯示，塞姆河上這座大橋的一段橋面在爆炸的火球中坍塌，當地交通已被切斷。

《英國獨立報》指出，這座大橋是俄軍後勤和彈藥補給的重要通道之一。

「海馬斯」是美國 M142 高機動性多管火箭炮的簡稱，以機動性強、射程遠、火力猛著稱，目前是烏軍對抗俄軍的王牌武器系統。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基上周五晚間向烏克蘭總統澤倫斯基通報，稱烏克蘭武裝部隊當天在庫斯克州的不同方向繼續推進了 1 至 3 公里，戰鬥仍在繼續，烏軍控制局勢。

瑟爾斯基進一步表示，又有多名俄羅斯軍人被俘，烏軍在當地設立的軍事管制局已經開始工作，後勤保障系統運行平穩。