159國10月採用金磚國家支付系統 取代Swift

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 14:00

‌



俄羅斯央行總裁納比烏琳娜近日表示，俄羅斯正在與金磚國家（BRICS）討論整合各自的支付系統，並透露目前已有 159 國家的外國參與者接入了俄羅斯的金融信息傳輸系統（SPFS）。

SPFS 是俄羅斯版的 SWIFT 替代方案，這一消息的發布背景正值俄羅斯在西方制裁下尋求金融自給自足的關鍵時期。

‌



納比烏琳娜指出，俄羅斯已經建立了自己的金融信息傳輸系統，這一系統能夠在 SWIFT 之外進行全球支付。而不僅僅是俄羅斯，金磚國家中的其他國家也已經開發了類似的基礎設施。

當前，各方正在就如何將這些平台進行互聯互通展開討論，但這其中涉及到合作夥伴的興趣和技術準備情況，這將決定最終的實施效果。