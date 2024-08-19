159國10月採用金磚國家支付系統 取代Swift
鉅亨網新聞中心 2024-08-19 14:00
俄羅斯央行總裁納比烏琳娜近日表示，俄羅斯正在與金磚國家（BRICS）討論整合各自的支付系統，並透露目前已有 159 國家的外國參與者接入了俄羅斯的金融信息傳輸系統（SPFS）。
SPFS 是俄羅斯版的 SWIFT 替代方案，這一消息的發布背景正值俄羅斯在西方制裁下尋求金融自給自足的關鍵時期。
納比烏琳娜提到，美國的這些制裁措施加劇了俄羅斯對開發替代支付方式的需求，同時推動了俄羅斯與「友好國家」之間的跨境結算的數位貨幣談判。此類數位貨幣的採用，將能夠繞過傳統金融渠道，從而規避制裁帶來的風險。
納比烏琳娜指出，俄羅斯已經建立了自己的金融信息傳輸系統，這一系統能夠在 SWIFT 之外進行全球支付。而不僅僅是俄羅斯，金磚國家中的其他國家也已經開發了類似的基礎設施。
當前，各方正在就如何將這些平台進行互聯互通展開討論，但這其中涉及到合作夥伴的興趣和技術準備情況，這將決定最終的實施效果。
總的來看，隨著制裁加劇，俄羅斯正在尋求通過與金磚國家的合作，以及推進數位貨幣的使用破解制裁困境。這一進程的推進，將不僅改變中俄之間的貿易結算方式，也可能對全球金融體系的未來走向產生深遠影響。
該系統可能將在今年 10 月正式推出，允許在不使用美元的情況下進行單邊結算，159 個國家已經準備好在金磚國家支付系統上線時做好對接使用。
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