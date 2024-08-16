盤後速報 - 正瀚-創(6534)下週(8月23日)除息0.5元，預估參考價77.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-16 17:05
正瀚-創(6534-TW)下週(8月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(8月16日)收盤價78.00元計算，預估參考價為77.5元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
正瀚-創(6534-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為植物生長調節劑研發及銷售。植物生長促進劑研發及銷售。肥料研發及銷售。近5日股價上漲3.07%，集中市場加權指數上漲4.91%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/23
|78.00
|0.5
|0.64%
|0.0
|2024/03/21
|90.6
|3.09
|3.41%
|0.0
|2023/09/26
|78.0
|1.0
|1.28%
|0.0
|2023/03/14
|84.5
|3.88
|4.59%
|0.0
|2022/07/26
|82.0
|0.0
|0.0%
|1.5
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