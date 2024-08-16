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鉅亨速報

盤後速報 - 正瀚-創(6534)下週(8月23日)除息0.5元，預估參考價77.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 17:05


正瀚-創(6534-TW)下週(8月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(8月16日)收盤價78.00元計算，預估參考價為77.5元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

正瀚-創(6534-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為植物生長調節劑研發及銷售。植物生長促進劑研發及銷售。肥料研發及銷售。近5日股價上漲3.07%，集中市場加權指數上漲4.91%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/23 78.00 0.5 0.64% 0.0
2024/03/21 90.6 3.09 3.41% 0.0
2023/09/26 78.0 1.0 1.28% 0.0
2023/03/14 84.5 3.88 4.59% 0.0
2022/07/26 82.0 0.0 0.0% 1.5

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