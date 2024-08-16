富國銀行：美股將迎30年來未出現的大漲行情

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-16 16:20

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富國銀行全球投資策略主管 Paul Christopher 表示，美國股市即將出現 30 年來從未出現過的上漲行情。

這位銀行業資深人士指出，如今的市場與 1995 年有相似之處，當時股市繁榮，標普 500 指數創下 77 個歷史新高。

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Christopher 認為，當前投資人可能面臨類似的環境，這是因為通膨正在下降，經濟「並未崩潰」，商務部估計第二季 GDP 年增 2.8%。

他指出，如果聯準會能夠足夠主動，在 9 月份降息 50 個基點，隨後再降息幾次，將幫助經濟處於有利地位，並有很好的機會，讓經濟「軟著陸」。

自 2022 年 3 月央行行長開始升息以降低通膨以來，市場一直關注聯準會降息動向。當前，美國通膨率已經與 2022 年夏季的高峰相去甚遠。根據勞工統計局數據，美國 7 月的 CPI 為年增 2.9%。

富國銀行預計未來幾個月股市還會有更大波動，Christopher 指出，地緣政治緊張局勢和總統選舉，將帶來的不確定性。

他補充說，如果聯準會適當放鬆政策，那麼在此之後投資者，可能會獲得一些重大收益。

Christopher 表示，較低的短期利率很可能有利於金融和科技股，因為金融機構的存款增加，而科技公司的獲利改善。他說，這兩種趨勢，「正是 1995 年發生的情況」。

他說：「在科技股佔據主導地位之前，金融股一直處於領先地位，然後股市就會出現普遍的周期性走勢。」