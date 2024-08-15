〈美股13F報告〉橋水Q2持股出爐！猛砍蘋果持倉七成 輝達也被減持
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-15 08:48
全球最大避險基金橋水（Bridgewater Associates）第二季大幅調倉，和「股神」巴菲特一樣，大舉減持蘋果 (AAPL-US) ，對人工智慧（AI）晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 也有所減持。
橋水周三（14 日）遞交給美國監管機關的 13F 文件顯示，無論是減持股份的市值，還是投資組合比率變動幅度（與第一季相比），蘋果都是橋水第二季減持最多的個股。
上季橋水的蘋果持倉減少約 137.3 萬股，市值約 2.89 億美元，持股數較第一季銳減 74.5%，持倉降至 46.9 萬股，佔投資組合的比重從 1.6% 降至 0.52%，持倉排名第 38 位。
今年第二季，巴菲特掌控的波克夏 (BRK.A-US) ，也把蘋果持倉猛砍近 50%，減持近 3.9 億股，市值 820 億美元。
以減持股份的市值看，推出明星減肥藥替爾泊肽的禮來 (LLY-US) ，是僅次於蘋果的減持第二大個股。上季橋水減持禮來近 18.5 萬股，市值約 1.67 億美元，持股數較第一季驟降 65.9%，持倉排名第 44 位。
橋水的第三大減持個股是 Google 母公司 Alphabet(GOOG-US) ，當季出脫近 82.9 萬股，市值約 1.51 億美元，持股數較第一季下降 15.4%，持倉位居第三。
在橋水重倉股中，第二季輝達也被減持，當季持倉下降將近 49 萬股，較第一季降近 7%。
13F 文件還顯示，上季橋水大舉增持兩大重倉股亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 。亞馬遜被增持近 160 萬股，市值約 3.09 億美元，持股數較第一季激增約 152.5%。
微軟被增持約 51 萬股，市值約 2.28 億美元，持股數較第一季暴增 88.1%。
第二季橋水還增持了晶片股 AMD(AMD-US) 42 萬股，持股數較第一季大增近 62%。
截至第二季末，橋水的美股持倉總市值為 192 億美元，季減 6 億美元。當季十大持倉佔橋水投資組合的比率超過 30%。
到季末，橋水最大持倉為追蹤美股大盤股的基金 iShares Core S&P 500 ETF ，第二季小幅增持 4,562 股，季末持倉市值約 11.5 億美元。第二大重倉股是 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，季末市值接近 10 億美元。
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