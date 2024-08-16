金融時報：產量 速度未達標！英特爾已錯過與軟銀結盟開發AI晶片機會

鉅亨網編譯許家華 2024-08-16 13:42

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《金融時報》報導，英特爾 (INTC-US) 執行長 Pat Gelsinger 盼讓公司成為晶片製造領導者，但最新跡象表明，該公司仍難以領先台積電等競爭對手。

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英特爾發言人表示，該公司不對潛在客戶交流發表評論，而軟銀周四早上亦未回應相關置評請求。

軟銀在半導體領域有重大野心，因此若報導屬實且談判無法恢復，英特爾將錯失與這個關鍵客戶合作的機會。軟銀近期收購英國 AI 晶片公司 Graphcore，並擁有約 90% 的晶片設計公司 Arm Holdings (ARM-US) 股份，Arm 去年在美上市，截至周三收盤，其市值為 1370 億美元。

Gelsinger 執行高成本計畫以恢復英特爾在晶片製造領域的領先地位，但在此回錯失軟銀後，恐令人質疑他的政策與領導能力。

英特爾 8 月 1 日公布第二季度財報時宣布取消股息，且收益未達預期，管理層也預測本季的營收將低於分析師的預期，造成股價表現不佳。周四，英特爾股價上漲 3.9%，收每股 20.69 美元，但今年迄今已下跌 60% 以上。

Gelsinger 自 2021 年上任以來，在股價接近其有形帳面價值的情況下，他面臨著實現扭虧為盈的壓力。他將英特爾代工廠業務 (即為其他公司生產晶片) 視為其計畫的一大關鍵，目標是成為其他公司替換台積電的選擇。

英特爾被廣泛認為是美國唯一有能力和規模進行晶片製造的替代公司。今年 3 月，英特爾和拜登政府宣布，商務部已提議透過 2022 年通過的《晶片法案 (CSA)》直接向英特爾投資多達 85 億美元。英特爾表示，該資金將用於亞利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州和俄勒岡州的工廠計畫。

瑞穗證券 (Mizuho Securities) 分析師 Vijay Rakesh 研究報告指出英特爾難關重重：伺服器 PC 市占下降、缺乏人工智慧(AI) 牽引力，同時還轉型為代工模式，這些均令 2025 年的執行力 / 獲利能力承壓。