〈房產〉台積電設廠激勵兩樣情 台南善化買氣增6成 楠梓反而量縮

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-16 15:16

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台積電 (2330-TW)15 日宣布以 171.4 億元購入群創 (3481-TW) 台南南科廠房，又為台南產業發展注入強心針，觀察台積電 2017 和 2021 年，分別在南科台南園區和楠梓園區宣布設廠後，連三年的買賣移轉棟數變化，新市區和善化區三年量增逾 5 成，尤其善化從 2017 年 797 棟，成長到 2019 年 1265 棟，量增高達 58.7%。

不過，高雄的楠梓區 2023 年的買賣移轉棟數較 2021 年則呈現量縮 15.2%。

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台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近幾年南二都雙雙受科技產業建設紅利，帶動房市大翻轉，以台南園區來說，善化區機能成熟，是科技新貴進駐的首選，而大南科特區目前最高預售房價已飆至 4 字頭；高雄楠梓地價、房價屢創新高，連帶第一圈左營高鐵特區預售大樓，最高單價更已衝破 6 字頭，科技產業帶動城市經濟發展、就業人口帶旺房市需求，南二都產業題材豐沛，推估未來房市整體量能還將持續向上。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，2021 年底台積電宣布至高雄楠梓設廠，旋即使楠梓房市聞積起舞，短期內價量齊揚。但由於房價瞬間跳漲，考驗消費者接受度，加上 2022 年央行開始升息，掀起市場觀望氣氛，因此 2022-2023 年楠梓買氣相對遲滯，使 2023 年的買賣移轉棟數比起 2021 年量縮。

不過去年第三季以來，在政府的新青安政策及股市創高的加持，市場迅速回溫；加上台積電楠梓廠的工程進度順利，預計 2024 年底至 2025 年陸續投產，目前也釋出職缺招聘人力，使民眾對周邊房市頗具信心，進場購屋的意願提升。

台灣房屋善化南科加盟店店東林鈺熏表示，南科特區小宅產品類型少，外地就業新貴，偏好承租透天隔套產品，或是和同事一起分租 3 房，共享更大的生活空間。且現在年輕新貴多偏好新屋，地段未必會選擇離工作地點越近的區段，主要更著重於生活機能，像是善化 LM 特區、新市新和社區，這類規劃完善且生活機能健全的商圈最受青睞，以目前商圈 2 房租金行情約在 2.1 萬 - 2.3 萬元左右，3 房約在 2.5 萬 - 2.8 萬元，透天隔套則約 7000-8000 元左右。