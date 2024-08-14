〈房產〉這裡還有錢 今年3月房貸非銀行體系市占僅12%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-14 16:56
2024 年全台房市交易暢旺，全年有機會挑戰 36 萬棟，移轉棟數有機會挑戰 2011 年後新高，但銀行房貸卻是罕見的緊縮，根據聯徵中心統計，今年 3 月國人申請房貸大多數還是跟銀行申請，人數約 2.58 萬人，占比達到 88%，其次則是農漁會信用部約有 2201 人申請房貸，占比約 8%，信用合作社則是 818 人占比約 3%，保險公司僅有 340 人，占比 1%，由於銀行房貸趨於吃緊，購屋人可嘗試詢問非銀行體系的貸款條件。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在房貸狀況雖然不見得貸不到，但在資金趨緊的過程，銀行難免會開始嚴選客戶，甚至是調高房貸利率或貸款成數，因此現在這些非銀行體系的金融機構，反而成為房貸碰壁客戶可以去嘗試的方向。
過去都會區多是銀行重點經營範圍，農漁會則是在都會區以外或都會區邊陲吃香，農漁會就是當地重要的金融機構，他們常往來的客戶就很容易跟這些非銀行體系的金融機構貸款，且從統計來看，農漁會貸款利率條件與銀行相去不遠，尤其現在銀行房貸吃緊以價制量狀況下，非銀行體系的房貸可能就有競爭力。
統計顯示， 今年 3 月房貸利率水準較高的是信用合作社，平均房貸利率 2.38%，其次則是保險公司 2.28%，郵局的 2.18%，銀行平均 2.11%，農漁會信用部 2.07%，但目前有些銀行都把利率調高，或者排隊等撥款，已經有民眾開始找尋非銀行體系的房貸資源。
例如，就有壽險公司網頁資料，針對首購優質客戶，包括年繳保費 50 萬以上，個人年收入 155 萬以上（或含配偶 220 萬元），菁英人士（醫師、中醫師、牙醫師、律師、會計師、建築師、引水人、保險精算師），上市櫃公司、「天下雜誌」製造業 1,350 大 & 服務業 650 大 & 金融業 100 大企業、「財星雜誌」全球 500 大在台分支機構之正式員工，且個人年收入 125 萬以上（或含配偶 185 萬元）等相關人士，提供 2.2% 以上的房貸，一般客戶則是 2.38% 起，建議民眾可以多做功課多比較，且在購屋前就要特別考慮到房貸問題。
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