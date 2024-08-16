拆分見聲不見影！Alphabet股價回升 靜待美司法部舉證

鉅亨網編譯許家華 2024-08-16 10:40

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谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 周四 (15 日) 股價上升，試圖自前一日令投資者不安的分拆擔憂中恢復過來。

在分拆業務的消息傳出後，Alphabet 周三 A 股下跌 2.3%，周四該股收升 0.58% 至每股 161.30 美元，顯示市場開始意識到分拆的可能性很低。

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《彭博社》和《紐約時報》報導，反壟斷監管機構正研議對谷歌違反反壟斷法的行為採取補救措施，包括將不同業務的部門拆分出來，例如 Chrome 瀏覽器作為一項業務而拆分出來、Android 作為另一項業務獨立出來等，導致 Alphabet 的 A 類股周三大跌 2.3%。

雖然 2.3% 的跌幅看起來不大，但對於像 Alphabet 這樣基本走穩的股票來說，已是大跌。根據道瓊市場數據，過去 10 年裡，該股漲跌幅平均在 1.2% 內，甚至包括疫情期間交易的極度波動。

瑞穗股票交易總監 Daniel O’Regan 認為，以法律案件來看，大眾會聯想到 AT&T (T-US) 的分拆歷史，「但當時沒有其他選擇，AT&T 控制了整個供應鏈。這種情況不適用於谷歌。」