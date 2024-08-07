谷歌反壟斷敗訴 蘋果恐丟200億美元生意 加速邁向AI Siri搜尋

鉅亨網編譯許家華 2024-08-07 08:03

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在谷歌搜尋引擎業務遭判定違反反壟斷法後，谷歌數十年在搜尋市場的主導地位恐遭顛覆，而作為谷歌關鍵合作夥伴，蘋果恐損失每年高達 200 億美元的高額交易，衝擊其 15% 稅前利潤。

美國聯邦法官周一 (5 日) 判定，谷歌 (GOOGL-US) 向作業系統運營商「付費」——使 Google 搜尋引擎成為系統瀏覽器預設的行為，壟斷了網路搜尋市場而犯法。值得關注的是，這是美國政府 20 多年來針對大型科技公司的反壟斷訴訟中的首次勝利。谷歌已表明將上訴。

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法庭文件顯示，近十年來，谷歌向作業系統運營商支付的費用自數十億美元漲至 260 億美元以上，其中絕大部分給了蘋果。以 2022 年為例，谷歌向蘋果支付超過 200 億美元的費用，成為 Safari 瀏覽器地預設搜尋引擎。

摩根士丹利分析師指出，谷歌每年向蘋果支付的 200 億美元，約等於透過 Safari 瀏覽器賺取的搜尋廣告營收 36% 左右。他們估計，倘若這筆生意泡湯，蘋果獲利恐減損 4-6%。

Evercore ISI 機構分析師 Amit Daryanani 報告中指出，這筆收入 (200 億美元) 幾乎完全屬於稅前利潤，如果沒有這筆收入，蘋果約 15% 稅前利潤將受到影響（15% earnings headwind ）。 Daryanani 補充說，這是他認為可能對蘋果構成實質風險的反壟斷案件。

花旗分析師 Atif Malik 周二也悲觀預測，該 200 億美元約佔蘋果 5% 營收和營運利潤的 17%，且該判決恐令市場對蘋果獲利產生負面情緒。

然而，據媒體 5 月報導，谷歌和蘋果的協議至少有效期至 2026 年 9 月，且蘋果有權單方面將其再延長兩年。

該案始於 2020 年，美國司法部聯合 52 個州及司法轄區的檢察長聯合起訴谷歌，指控谷歌向蘋果、三星等科技業同行、智慧型手機生產商和無線服務商支付數十億美元，換取谷歌搜尋被設定為手機和網路瀏覽器的預設選擇。

但目前尚未確定谷歌將面臨何種處罰，以及該判決對谷歌與蘋果合作的具體影響。Evercore ISI 分析師表示：「現在最有可能的結果是，法院判定谷歌不得再付費成為預設搜尋引擎，或者蘋果這一類公司必須主動詢問用戶選擇使用何種搜尋引擎，不再使用默認設置，並開放用戶根據意願隨時更改設定。」

蘋果周二股價小跌不到 1%，收每股 207.23 美元，表現不如經歷周一全球拋售後大盤的復甦。Alphabet 也在前一交易日大跌 4.5% 後變化不大，周二僅小跌 0.6%。

可以肯定的是，「補救」階段可能會很漫長，谷歌隨後可能會向美國上訴法院、哥倫比亞特區巡迴法院和美國最高法院提出上訴。這場法律戰可能持續到 2026 年。

蘋果將加速邁向 AI 搜尋 Siri 更強大 不再依賴網頁瀏覽器

谷歌敗訴後，外媒報導稱，微軟必應 (Bing) 高層表現得十分興奮，表示必應將可能取代谷歌，成為蘋果系統的預設搜尋引擎。

必應能否搶走谷歌市佔目前還不得而知，但根據科技媒體 Techcrunch 近日報導，蘋果計劃今年秋季推出更智慧的 Siri，Siri 將融入生成式 AI 產品 「蘋果智慧」（Apple Intelligence）。有分析稱，隨著 Apple Intelligence & Siri 的到來，蘋果可以引導用戶使用人工智慧和 Siri，而不是網頁瀏覽器。

倘若谷歌和蘋果終止合作，蘋果仍將有多種選擇，例如改用微軟必應，或者推出由 OpenAI 提供支援的新搜尋產品。分析師一致認為，這項判決將加速蘋果邁向人工智慧 (AI) 驅動的搜尋服務。

蘋果近期宣布將把 OpenAI 的 ChatGPT 聊天機器人引入其設備，同時也計劃將谷歌的 Gemini 聊天機器人以及其他 AI 模型納入自家設備，以非排他性的協議來避免遭監管審查。

蘋果也利用人工智慧技術改善 Siri，使其擁有更多的控制權來處理過去被視為棘手的任務，例如寫電子郵件和與訊息互動。