iOS 18 推Safari 新功能「分心控制」 可隱藏頁面廣告

鉅亨網新聞中心 2024-08-16 08:15

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蘋果 (AAPL-US) 近日宣布，在最新推出的 iOS 18 系統中，Safari 瀏覽器將增添一項名為「分心控制」（Distraction Control）的新功能。此功能旨在幫助使用者在瀏覽網頁時，隱藏特定區域或元素，從而減少廣告和彈窗等雜亂訊息帶來的干擾。

使用者在 Safari 中開啟網頁後，可以透過點擊選單按鈕，選擇「隱藏干擾項目」，然後隨意選擇想要隱藏的內容。被選中的元素會被藍色邊框包圍，並可透過再次點擊隱藏按鈕，讓該內容以特效消失，提供更清爽的瀏覽體驗。

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這項功能不僅僅是簡單的廣告過濾器，使用者可以隱藏任何網頁顯示的元素，讓頁面變得更加簡潔易讀。實際測試中顯示，使用者能夠隱藏搜尋引擎的搜尋欄及其他彈窗元素，大幅提升使用體驗。