〈房產〉大巨蛋帶旺東區人潮回流 小店面每坪659萬元成交創七年新高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-14 14:47
大巨蛋開幕，東區人潮回流，也帶動商圈復甦！今年 6 月東區店面新交易，三位自然人以 1 億 2168 萬，無貸款買下忠孝東路四段 210 號約 18 坪的小店面，換算平均單價達 659.5 萬元，創下台北東區近 7 年的店面單價新高。此一店面之前的租客為服裝零售業，目前已經轉入百貨櫃位，而目前店面正裝潢中，據了解，隔壁店面租客假髮業者接手承租。
台灣房屋信義安和特許加盟店店東廖德欣表示，該店面的前租客為服裝零售品牌，現已經轉入百貨櫃位，近期東區店面出租率增加，小店面的租金門檻低，可望很快就出租，以該店面交易的總價推算，未來月租金只要高於 20 萬元，就符合收租投資效益。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年東區因國際品牌出走，長期租金偏高，導致人流下滑，店面空置率上升，加上受到疫情衝擊，近年店面交易趨冷；不過隨著大巨蛋啟用，活動賽事動輒吸引數萬人潮，帶動商圈復甦，周邊零售和餐飲消費商機也活絡起來，使店面行情有回春跡象。不過目前投資客趨向保守，大坪數店面總價門檻高仍難去化，而低總小店面則因出租率高，較能吸引買方目光。
觀察實價登錄資料，近五年台北東區「正忠孝東路」店面交易僅兩筆，去年有一筆 1.3 億元的 55 坪店面交易，單價 238.4 萬，目前為酒商租用中。而東區上一次的高單價交易，為忠孝大安路口店面，32.6 坪店面，以總價 2.5 億元成交，單價 767 萬元，目前由精品珠寶業者營業中。
而今 (2024 年上半年排除整棟及特殊交易後，台北市億級 1 樓店面交易，目前共有 10 筆， 其中大安區的東區及信義安和商圈，就占了 5 筆；西門町、中山南西等西區商圈，億元級樓店交易則暫時掛零。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，台北市西區的西門町商圈以中小型店面為主流，中山南西商圈近期則面臨使用分區爭議，牽動店家經營，因此交易相對低調；而東區商圈近期接連有新光三越、大巨蛋等新興商業據點開幕，店面的租售行情逐漸反彈，加上商用不動產不受央行限貸、囤房稅及購屋許可制影響，因此隨著店面租售行情回春，可穩定收租的精華店面也更受買家青睞。
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