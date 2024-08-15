押對科技股！挪威主權財富基金上半年盈利1380億美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 10:20
挪威主權財富基金周三 (14 日) 公佈，2024 年上半年隨著全球股票市場的上漲，實現 1.48 兆挪威克朗（1380 億美元）的盈利，主要得益於投資科技股的強勁報酬。
挪威主權財富基金是世界上最大的主權財富基金。截至 6 月底，其總價值達到了 17.75 兆挪威克朗。
執行長 Nicolai Tangen 表示，上半年股票投資的表現「非常強勁」，主要由科技股推動，尤其是人工智慧 (AI) 解決方案需求的增加。該基金的股票組合在上半年實現了 12.5% 的回報，而固定收益和非上市房地產組合則遭受輕微損失，致令上半年整體回報率為 8.6%，比其基準指數的回報率低了 0.04 個百分點。
此外，該基金的可再生能源基礎設施組合在今年上半年回報率為 - 17.7%，係因資金成本上升對上半年的投資價值產生了負面影響。。
展望未來，Tangen 指出，全球股票市場面臨更多風險，因為不確定性增加以及地緣政治形勢的變化，股市預計不會像往年那樣上漲。
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