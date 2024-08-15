路透：烏軍發動史上最大規模長程無人機攻擊 襲擊俄羅斯4軍用機場

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-15 07:45

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烏克蘭國安消息人士透露，烏克蘭周三（14 日）凌晨發動烏克蘭戰爭爆發以來最大規模長程無人機攻擊，襲擊俄羅斯 4 座軍用機場，以削弱莫斯科的滑翔炸彈攻擊能力。

據《路透》報導，知情人士表示，烏克蘭國家安全局、國防部情報總局及烏軍無人系統部隊，在周三凌晨採取聯合行動，派出遠程無人機，攻擊俄羅斯沃羅涅日、庫斯克、薩瓦斯利卡、鮑里索格列布斯克等 4 座軍用機場。

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消息人士說，目前仍不清楚俄羅斯飛機是否受損或被摧毀，基輔正在等待衛星圖像，以評估破壞的情況。

此外，烏克蘭總統澤倫斯基周三召開俄羅斯邊境州庫斯克局勢會議，討論該地區安全、人道主義援助、必要時建立軍事指揮所等問題。

據《路透》報導，澤倫斯基說，正進一步向庫斯克推進。他還表示，會嚴格遵守國際公約和國際人道主義法的要求。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基周三則說，已控制庫斯克州 1,097 平方公里的土地。烏軍自 8 月 6 日突襲該州以來，已控制 74 個居民點。

鑑於地區局勢極其緊張，俄羅斯與庫斯克州相鄰的別爾哥羅德州，周三宣布進入地區級緊急狀態，以加強保護居民。

據《法新社》報導，別爾哥羅德州州長格拉德科夫說：「別爾哥羅德州的局勢仍然極其困難和緊張，烏軍每天的炮擊，摧毀了房屋，釀平民傷亡。」